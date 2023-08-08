公股銀拚數位化有成 個金單一服務平台夯

公股行庫要拚永續成績，其中一項就是需積極開發數位金融服務。各公股行庫從基本的網路銀行，到數位帳戶、再到申請信用卡與貸款，各有成績，個金單一服務平台的使用數字也逐年皆有成長。

如第一金控透過多種渠道深耕數位原生代市場，尤其數位帳戶iLEO副品牌自上市已來已突破115萬用戶，去年開戶人數成長率為41.4％，為國內第五大數位帳戶，「iLEO APP」下載數則達75.8萬人次，年增率為7.6％。同時，第一銀行更成立了「數位發展策略小組」，完成37項數位化流程改革，包括62％既有業務數位化或流程再造、24％既有數位平台優化及14％創新業務，累計減少近32萬小時的作業人力。

在兆豐銀開立數位存款帳戶，同時可申請開立信託理財帳戶、兆豐證券及複委託帳戶、申請網路銀行、金融卡及信用卡等一站式整合服務，另外年滿7歲的未成年人與獨資企業也可上網開戶，截自2022年底，網路銀行已累積開戶數約135萬戶，較2021年成長9.41％；行動App開戶已累積開戶數約93萬戶，較2021年成長9.35％。兆豐證券部分去年新增推出開戶推薦碼及複委託線上加開帳戶功能，並規劃開戶行銷活動，配合臺股行情持續熱絡，2022年數位通路開戶也逾2萬戶。

土銀同樣也提供個金單一服務平台，整合個金商品瀏覽、信貸試算、線上申辦貸款及信用卡、信用卡相關交易等各類個金業務，去年瀏覽個金服務平台人次年增約25％，去年勞工紓困貸款核貸5萬3,331筆，也通通都在線上作業。土銀的個金單一服務平台也提供線上申貸，去年更擴充線上申請授信條件變更功能，今年將進一步新增保證人同意查詢聯徵及對保、信用卡開卡及掛失等功能。