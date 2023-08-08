台新銀 穩居上半年數存王

國銀拚數位帳戶戰況激烈，上半年結果出爐。「數存王」寶座仍由台新銀行拿下，但國泰世華銀行急起直追，第二季正式衝破200萬戶大關，上半年衝最快的則是一銀，今年正式躋身進入百萬戶的行列，年增4成之多，是上半年成長最多的銀行。

截至6月底有五家銀行數位帳戶超過百萬戶。冠軍寶座仍由台新銀拿下，截至6月底有332.3萬戶，也是首家突破300萬戶大關的銀行，市占率約19％，年增47.8萬戶、17％；國泰世華銀行於第二季正式突破200萬戶，6月底開戶數208萬戶，市占率12％，年增46萬戶、29％。

第三名到第五名戰況激烈，第三名為純網銀連線銀行（LINE Bank），截至6月底開戶數達157.2萬戶，也是唯一一家開戶數衝破百萬戶的純網銀，市占率約10％，年增34萬戶、28％；第四名是永豐銀行146.3萬戶，市占率約為8％，年增22萬戶、18％。

但上半年衝最快的則是一銀，今年首季正式擠入百萬戶行列，開戶突破百萬戶來到138.3萬戶，市占率提高到近8％，幾乎追上第四名的永豐銀，年增40萬戶、41％，一銀也是唯一一家數位帳戶突破百萬戶的公股銀行，顯示公股銀行在數位帳戶上幾乎陷入苦戰。前五大銀行相加已近千萬戶，占全體國銀數位帳戶開戶數的56％。

三家純網銀開戶數第二季正式衝破200萬戶，截至6月底為206萬戶，約占整體數位帳戶的12％。三家中衝最快的是將來銀行，6月底開戶數來到31.8萬戶，相較去年同期的10.2萬戶，年增超過2倍；樂天銀行6月底開戶數17.2萬戶，比去年同期9.2萬戶，年增也高達近88％；而連線銀行雖為純網銀開戶數最多的，但成長幅度已明顯開始放緩，年增僅近28％。