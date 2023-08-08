兆豐金前七月獲利逾200億 兩原因成長放緩

兆豐金今（8）日公布7月自結盈餘，累積前七月稅後純益為220.91億元，年增87.42%。兆豐金7月單月稅後純益33.24億元，年減約13%，兆豐銀單月稅後純益25.26億元，年減22.42%，據了解，主要原因是股利收入下滑與SWAP獲利放緩所致。



兆豐金7月單月稅後純益33.24億元，累積前七月稅後純益為220.91億元，累積每股稅後盈餘（EPS）1.58元。四家子公司中僅證券單月稅後純益比去年同期成長；兆豐銀單月稅後純益25.26億元，年減22.42%，累積前七月稅後純益210.31億元，年增68.37%；兆豐證券單月稅後純益4.5億元，累積前七月稅後純益15.38億元；兆豐票券單月稅後純益1.92億元，累積前七月稅後純益11.73億元；兆豐產險單月稅後純益0.9億元，累積前七月稅後純益-16.5億元。



7月多數銀行獲利都比去年同期減少，兆豐銀也不例外，業內人士分析兩大原因，一是去年台股波動、導致今年股利收入下滑，二是SWAP雖然還是有獲利，但相較於去年美元利率陡升，今年獲利沒有那麼多了。據了解，兆豐銀下半年著重於關注美元存放比，獲利來源會「回歸本業」，如聯貸、財管信託等。

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