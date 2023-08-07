為維護生物多樣性，兆豐銀行支持社團法人台南市野鳥學會推動「水雉生態教育園區愛護野生動物護籬計畫」，協助水雉生態教育園區的道路旁圍上護籬，讓園區內小動物們不被疾駛而過的車輛傷害。

水雉生態教育園區成立23年，因緊鄰路邊，周邊沒有住家，有很多例如斑龜、蜥蜴、青蛙甚至鳥類，常常因著疾駛而過的車輛而魂斷馬路，根據路殺社資料顯示，水雉園區旁的路段現已是值得大家關注的路殺熱點路段，此路段受路殺威脅的第一名是斑龜，前10名中保育類物種就占了3種，有水雉、彩鷸與草花蛇且逐年增加。

兆豐銀行董事長雷仲達表示，為了響應聯合國永續發展目標，將生物多樣性納入決策評估。近年來推廣永續金融商品，包括推廣綠色授信，支持「農林漁牧等自然資源及土地利用的永續管理」、「地域與水域生物多樣性保護」、「永續水源及廢水處理」及「綠建築」等貸款用途，希望藉由這些政策與措施，實踐聯合國永續發展目標SDG 14保育海洋生態、SDG 15保育陸域生態及生物多樣性承諾。

同時，兆豐銀行還致贈4組望遠鏡設備，配合園區的解說活動，更希望透過這次的活動拋磚引玉，讓民眾、團體或企業家關注到生態保育議題，並出錢出力愛護臺灣、尋找人與自然和諧共榮，建構宜居的永續家園。