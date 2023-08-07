公股銀 男性逾放比為女性兩倍

還款與貸款習慣可能與性別有關。據財政部最新性別統計年報，截至2022年底，公股銀行的逾期放款餘額75億元中，有66.7％來自男性借款人，女性借款人逾放餘額占33.3％，男性逾放比例創九年新高。另外，八家公股行庫承做青年安心成家貸款，只有一家最受女性青睞、女性貸款戶數多於男性。

根據財政部統計，2022年12月底公股行庫正常放款餘額為5.96兆元，正常放款餘額的男女性所占比例接近，分別為56.9％和43.1％。這個比例相當平穩，2014年正常放款餘額的男女性比例是55.5％和44.5％，多年來變化相當細微，不過，逾期放款餘額的比例就有所變化了。

2022年12月底公股行庫逾期放款餘額75億元，其中男性借款人逾期放款餘額為66.7％，女性借款人占33.3％，比例略顯懸殊、男性為女性的2倍之多，總計有50億元逾放餘額帳都算在男性頭上；並且，和2014年12月底，男性借款人逾期放款餘額占59.8％、女性借款人占40.2％，有明顯此消彼漲的變化，男性借款人逾期放款餘額的占比，更是2014年以來的新高。

另外，男女性選擇公股行庫申請貸款，在財政部統計中，竟也能看出「性別偏好」。以青年安心成家購屋貸款為例，至2022年底，八大公股行庫的男性與女性貸款戶數，占八家行庫撥貸總戶數335,035戶中的53.8％和46.2％，其中，有七家行庫都維持男、女約55％與45％左右的比例，唯有華南銀行，總計2.5萬戶中，女性貸款戶數占比多過於男性，分別為51.3％和48.7％。