卡組織助攻 赴中國旅遊行動支付嘛也通

大陸行動支付占比極高、幾乎已不收人民幣現鈔，旅客若沒有綁定當地銀行帳戶及手機號碼，恐無法在大陸行動，萬事達卡、VISA等國際卡組織已與大陸兩大支付業者談定，7月下旬開始，支付寶與微信支付陸續開放可綁定大陸以外信用卡、簽帳金融卡，解決在大陸「嗶消費」的困難。

未來入境大陸的遊客，可透過六種證件，包含護照、港澳居民回鄉證、台胞證、港澳居民居住證、台灣居民居住證、外國人永久居留身分份證開通微信支付、支付寶，綁定國際組織發行的Debit金融卡或信用卡，即可開始運用行動支付。

實務費用，跟台灣目前在海外刷卡的手續費相同，都是另外收取最高1.5％手續費，匯率以發卡行的匯率為準。

不過要留意的是，微信支付、支付寶還需要支付手續費，單筆交易金額小於或等於人民幣200元免收手續費，單筆交易金額大於200人民幣時會收取3％手續費。

至於民眾到大陸常用的支付儲值功能，由於大陸並未開放信用卡或Debit金融卡儲值，仍只能使用大陸當地銀行帳戶儲值，即這次開放並不含儲值。另外，這次綁國際卡也僅能用在大陸境內的消費，大陸境外仍不能使用，除境內小額消費外，也不能轉帳、理財，且有消費上限。

以微信支付來看，單筆上限為人民幣6千元、月累計人民幣5萬元，年累計人民幣6萬元人民幣，以目前人民幣匯率約4.465元計算，一年僅能最多使用新台幣約26.79萬元。

不過，這次開放微信支付、支付寶後，即可以在大陸的餐飲、交通、超商、飯店等多個領域適用，對到大陸的境外旅客更為便利。此外，也可使用各種類型的數位支付方式，如掃碼、被掃碼、小程式、In-APP等等。

萬事達卡最新數據顯示，當前消費支出呈現正向復甦趨勢，且持續聚焦在體驗及旅遊領域。今年第二季全球跨境旅遊表現強勁，已達到2019年同期水準的154％，且較第一季成長6％；不僅如此，大陸的入境旅遊也呈改善趨勢，已恢復至2019年同期水準的50％左右。未來，隨著亞運會等大型國際體育賽事的舉辦，入境大陸的的國際遊客數量有望進一步增加。

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