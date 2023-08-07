爛尾樓拆彈！買方3大痛點 金融業提解方

近期爛尾樓連環爆，內政部決定採納金融業意見防損。內政部次長花敬群日前邀集金管會、金融業者開會，討論強化保障民眾購買預售屋權益，對金融業提出的解方，目前較可行且近期可望上路者，即建商在未完成樓地板興建達一定比率前，不能動用民眾的預收款，內政部已同意發函，近期就會上路。

據了解，這次會議針對預售屋常見的三大問題，金融業提出建議，一是強化建商預收款管理，過去許多建商在房子還沒蓋好就用光預收款，甚至將興建款用在預售屋代銷公司的管銷費用，導致履約擔保機制形同虛設。金融業此次建議，「建物取得使用執照前」或「建物完成全部樓板申報前（約佔整體工程進度6成）」，都不得動支買方所繳價金專戶款項，即應保留一定成數不予動用，這部分獲得共識，內政部表示，擬參採並研擬納入現行規劃中的信託作業規定。

第二是建商債權人對買方價金信託目前可強制執行，現行建商的債權人可對「買方價金、建商自有資金、建商融資」等資金進行強制執行，買方價金就算信託也沒用，金融業建議買方所繳價金交付信託者，擬修法明定該信託財產的受益權，不得為強制執行標的。在會議中，初步取得多方認為可行的共識，內政部也表示為保障消費者權益，將盡快在內政部相關法規研擬可行的修法建議，但因要修法，較為費時。

第三則是預售屋常被假買賣真融資、「一屋二賣」，導致房屋已完工，但買方無法辦理過戶，並被迫加價贖回所購買房屋的情況。與會人士建議，要加強管控建商，也要強制預售屋成交資訊申報登錄，供消費者查詢。對此內政部回應，有關加強建商管控，未來擬研議採「行為面」來加強管控，例如建商須完成三件成屋建案完工且無違約情事，第四案起才能辦理預售屋業務等。另外會參採新增預售屋買賣（成交）資訊申報登錄的相關規定，以利預售屋買賣資訊的透明化。

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