嗶經濟夯 電支用戶首衝2,400萬

嗶經濟發燒，電子支付帳戶大戰進入白熱化階段。據金管會統計，電支帳戶使用者人數5月首度衝破2,400萬，來到2,440萬人，代表電支業者競爭下，全台2,300萬人幾乎每人一個電支帳戶或不止一個，其中前八大電支的會員數都破百萬。

專營的街口電支用戶數達615萬，居第一大，一卡通、全支付、悠遊卡、全盈支付、愛金卡、歐付寶也都破百萬戶。

數位發展加上疫情推升，國人支付習慣開始轉變。就金管會統計，2019年疫情爆發前，全台電支使用者僅692萬人，但2020年首度破千萬大關，來到1,178萬人，年成長70％；而2,021年達到1,581萬人、年成長34％；去年突破2,000萬人，達2,188萬人、年成長38％，今年前五月持續成長至2,440萬人，今年依舊是雙位數成長，同比成長12％。

就會員數來看，前八大電支除玉山銀行是兼營外，其他七家都是專業電支。到5月底，街口電支不論使用者人數615萬人，還是代理收付實質交易款36億元，都排名第一；結合LINE的一卡通緊追在後，使用者人數達575萬人、代理收付實質交易款項達24億元，排名第二；後起之秀全支付雖然使用人數355萬人仍落後一卡通，但代理收付實質交易款項高達29億元，已超越一卡通、直逼街口電支。

面對全支付上線僅半年，靠實體通路推薦婆婆媽媽加入的會員大軍，就已突破300萬大關，街口支付今年也嚴陣以待，4月找到夥伴台新銀行Richart，推出3％高利「街利存」，成功在二個月內衝出10萬戶的佳績，可看到街口支付轉型的企圖心，開始從單純的「支付工具」進化到「理財工具」。

不過，全支付也不是省油的燈，6月13日宣布與好好證券合作推出「電支雞」，是全台首創電支帳戶可以買基金案例，使用者可從帳戶開通到買基金，以及最後「扣款」「買賣」皆在全支付APP上完成，成為首家電支業者可提供「一條龍」整合式服務，未來電支新戰場是否會掀起翻天覆地的洗牌效應，各界關注。