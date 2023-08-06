兩因素 法人樂看美股長線

信評機構惠譽Fitch把美國長期信評從AAA調降至AA+，與紐西蘭、澳洲和加拿大政府同級，展望從負面調整至穩定。法人認為，目前總經面有兩大正向因素支撐，一是升息有望步入尾聲；一是年初外界在擔心的經濟硬著陸，目前看起來沒有發生，美國整體消費動能表現也算相對具有動能，未來美股、台股逢低仍可布局。

永豐金指出，信評調降的風險，是擔憂美兩黨無法達成協議，會產生債務違約與信評調降的雙重打擊，如今債務上限法案已通過，降評與否已沒那麼重要，目前總經環境比2011年正面，市場交易主軸是美國經濟軟著陸、通膨降溫、停止升息。2011年，美國失業率高達8％至9％，外部還面臨歐債危機的嚴峻考驗，總經環境大相逕庭，市場評估此次美債降評事件對股債匯市的影響應屬有限。

永豐金指出，主導美股走勢的主軸還是經濟、通膨、貨幣政策展望、企業財報等。美國經濟韌性十足，升息循環接近尾聲，基本面、資金面支撐美股。先前市場擔憂債務上限通過後可能產生的流動性風險也已消除。企業財報方面，截至8月1日，S&P 500已有310家企業公布財報，已公布企業的營收與獲利分別成長+0.32％、-8.35％，市場對全季的預估分別為+0.0％、-9.20％，約有59.42％、82.4％的企業獲利表現優於市場預期，市場對美股美債仍維持持正面看法。

在台股部分，永豐金指出，在經歷指數衝高之後，企業獲利未能跟上，指數再衝高不易，但市場展望後市又有2024年產業需求回春及AI需求暢旺的預期，法人認為8月24日Nvidia將公布財報是關鍵指標，如果其營收高於先前預期的110億美元，則AI族群仍是市場主流。

安聯投信台股團隊表示，目前半導體復甦進度還是有些不如預期，但大方向，只是庫存還在繼續調整，終端需求在消費性電子那塊還是比較疲軟，焦點還是在AI相關；隨著第二季財報陸續揭曉，儘管AI占比有限，但部分受惠AI發展的企業，毛利率拓展確實具備發展潛力，值得留意。