高評等優質債 收益率更香

法人預估，惠譽調降美國信評不會影響美債殖利率下行趨勢，但此一降評更顯示目前高評等優質債的投資價值，比起美債，投資人能夠從相同信評獲得更佳收益率。

富達國際表示，惠譽對美債的降評，凸顯其他高評等債券包括主權債、超國際與政府機構債（SSA）、 AAA 評級的公司債券市場等的投資價值，由於許多高評等優質債券流動性非常高，這些等評級的債券比美債更具有相對吸引力的投資機會，且這些公司擁有穩健的企業基本面和非常強勁的資產負債表，但此一事件並不會對金融市場造成重大壓力，反而讓市場投資人更重視高評等優質債券的投資價值，投資人能夠從相同信評或更高信評發行商，獲得更高的收益率。

瀚亞投信同樣相對看好投資級債，目前已近升息循環尾端，仍有升息一碼的空間。瀚亞投信說，現今依然處升息循環階段，債券價格隨殖利率波動仍不穩定，因此，在各類固定收益產品中，會建議投資級債。不過，根據歷史經驗，只要聯準會停止升息後，各類債券則可望啟動多頭行情。

除了市場更重視高評等債之外，聯博認為，聯準會此波升息循環預計已經接近尾聲，這樣的環境讓未來債券上漲潛力。歷史經驗顯示，債券資產在升息結束後，伴隨殖利率回落，往往可望有所表現，依歷史經驗顯，自1995年以來有四次升息循環，在啟動降息後後一年，美國投資等級債與非投資等級債都有不錯的報酬，四次平均報酬率分別是12.5％及11.4％，而美國公債平均報酬率分為9.5％。

聯博指，目前多數債券殖利率高於長期平均，美國公債、美國投資等級債與美國非投資等級債最低殖利率分別來到4.4％、5.5％、與8.5％優於長期平均，投資甜蜜點浮現。

路博邁同樣相對看好投資級債券。路博邁表示，投資級信用債上半年的利差收斂幅度相對較小，且當前殖利率仍高達5.6％，投資人不必冒風險就可享有具吸引力的收益，只不過，在貨幣緊縮的影響逐步浮現下，債券發行人的品質差異將擴大，慎選標的成關鍵。