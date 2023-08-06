彰銀拉高青安房貸承作目標

新青安房貸8月上路，利率出現「市場最低價」，由於只有八家公股銀獨家推出，彰化銀行開第一槍，內部率先將下半年青安房貸承作目標數隨之上調，其他公股銀雖尚未上調，但也樂觀看待青安房貸將有機會出現明顯成長。

新青安房貸由政府補貼利息一碼，加上原先公股銀補貼半碼，共補貼0.375％，一段式利率從下殺到1.775％，兩段式利率則下殺到前2年1.565％，第3年起1.865％。利率都比目前的公教人員房貸的地板價2.06％還要低，加上拉長貸款年限從30年至40年、寬限期從3年拉長到5年，都吸引不少民眾的目光。

以今年6月的數字來看，臺灣銀行撥貸399戶、20.28億元最高，其次則為土地銀行的378戶、19.58億元，整體公股銀共1,590戶、86.01億元。而從青安房貸自2010年12月開辦至今，臺銀、土銀為領先群，皆超過8萬戶，撥貸逾3,700億元以上最高。

彰銀主管指出，為全力支持政府政策推展方向，協助青年購屋成家，下半年青安房貸承作目標數已隨之上調，全年度承作目標數至少達42億元，就目前積極推展下，預期實際承貸金額將可超逾原訂貸款目標數。

彰銀至7月，青安貸款累計承作額逾700億元，約較去年底成長8.4％，承作戶數突破1.75萬戶，較去年底成長近千戶。在新青安上路後，積極透過官網、數位通路及平面廣告等方式強化推展力道，保守估計青安房貸8～12月每月平均新承作量可較1～7月的月均承作量增長近20％。其他公股銀方面，第一銀行指出，今年前7月青安貸款承作約37億元、669戶，目前尚無調整目標計畫。

華南銀行今年前6月青安貸款共貸放約600戶，金額約32億元，較去年底成長約3.6％。8月新青安貸款上路後，預估至12月底，新青安房貸貸款金額應可較去年底成長約5％。

華銀主管指出，考量目前利率水準持續維持及房地合一稅制延長賣方高稅率持有期間的因素，買方對房市保持觀望態度，賣方亦不願輕易降價求售，因而拉長買賣雙方搓合時間，導致今年房市量能有限，因此擬暫不調整今年青安貸款目標，維持年初訂定的全年目標穩定成長。臺灣企銀內部評估，暫不調整青安房貸目標，看好全年穩定成長。