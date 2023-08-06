金控壽險大換股 賣台積、加碼AI

五大壽險金控第二季台股策略揭曉。由於台股上半年表現佳，壽險業第二季多在台股實現資本利得來支撐獲利，三家壽險金控第二季減碼台積電，也減碼電信三雄、金融股，但台積電仍是五大金控持股最多的個股。同時兩大壽險龍頭金控第二季逢低加碼AI概念股，包含日月光投控、廣達、川湖、光寶科等，國泰金更大舉加碼緯創，可望支撐7月壽險獲利表現。

第二季五大壽險金控最大持股仍是台積電，但由於台積電第一季大漲18％，第二季也漲逾8％，五大壽險金控上半年皆有趁漲多時積極實現獲利，第一季五大金控皆減碼台積電，到第二季仍有三大金控連兩季減碼，包含國泰金、開發金、新光金，第二季持續趁大漲時實現獲利，而富邦金、中信金第二季雖已未再大幅減碼台積電，但也未大幅加碼。

就五大壽險金控第二季加碼個股來看，兩大壽險龍頭金控有跟上這波AI風潮，於第二季逢低布局在「AI概念股」上，富邦金加碼最多的個股全是AI概念股，包括日月光投控、川湖、創意、光寶科等。

國泰金則專攻緯創，第二季加碼緯創達百億元，同時也加碼日月光投控近70億元，並連兩季加碼廣達。

富邦金上半年主要都在逢低加碼庫存調整快結束的科技股，首季加碼最多的是聯電、聯發科等，到第二季則專攻AI概念股與半導體製造鏈，加碼最多包含日月光投控、川湖、南亞科、創意等，持股部分仍以台積電、聯電占大宗。

國泰金第二季換股操作，首季加碼主要在電信類股與金融類股，包含中華電、遠傳、富邦金、第一金等，第二季有趁漲多時實現獲利，減碼台積電、中華電、台灣大等，但也有加碼富邦金、中信金、台企銀等金融類股；科技股部分，國泰金連續兩季加碼廣達，第二季大舉加碼緯創與日月光投控，由於廣達、緯創7月有近6成漲幅，尤其緯創7月漲到天價，可預期國泰金7月將會有不錯的增值利益。