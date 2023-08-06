華銀副董林知延喜辦婚宴 婚紗照首度亮相

華南銀行副董事長林知延與新婚妻子林俋賢，6日在台北萬豪酒店席開逾70桌，宴請親朋好友，兩人的婚紗照也首度亮相。

身價高達200億的林知延為板橋林家第八代的長子，去年12月偕同認識一年多的女朋友登記結婚，今年2月28日妻子順利生下一男，為板橋林家傳承第九代長孫，林知延終得成功達陣「五子登科」！

不同於與林俋賢認識、交友，登記結婚的低調，林知延在喜得麟兒時，大方分送彌月禮盒與親朋好友分享喜悅，為了準備6日的宴婚而發送的桃紅色請帖，由新郎林知延和新娘林俋賢雙雙具名，標題打著：「我們結婚了！歡迎來分享我們的喜悅」。

林家宴婚安排在六星級的台北萬豪酒店，廣邀四海，兩家長輩、商場好友，現場由資深主播張雅琴主持，新娘林俋賢原先工作的公司也因此曝光，原來是四大會計師事務所之一的勤業眾信。此外，林俋賢的父親林水龍來自醫界，亦曾擔任過衛福部醫管會執行長。

根據參加婚宴的朋友轉述，林知延和林俋賢席間還手牽著手上甜蜜合唱，眾人皆為一對新人送上最誠摯的祝福。

華南銀行副董事長林知延、新婚妻子林俋賢手牽手在婚宴上甜蜜合唱。圖／友人提供

林知延以大股東身份參與華南銀行董事會，近期也選任臺灣理財顧問協會（FPAT）副理事長，大有想以華南銀行為平台，大力推動高階財富管理業務。

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