花旗台灣消金業務正式切割 8/12移轉星展

出售期長達28個月的花旗台灣消費金融業務，將在8月12日（星期六）凌晨零點正式分割、業務移轉予星展 （台灣） 商業銀行，終得劃出句點。花旗台灣44家各地分行營業在8月11日下午3點30分終止。在8月14日上午9點銀行開門營業之前，兩家銀行進行IT系統密集轉換，以及分行招牌更換工作，之後將由星展台灣繼續提供相關服務。

這是台灣外商銀行圈的重大歷史紀錄。美商花旗銀行1989年破例把美國信用卡引入台灣市場，以及爾後的財富管理，花旗台灣迄今都是外商銀行第一大品牌，即使2006年起政府開放外銀併購本地銀行，渣打率先併購新竹商銀，花旗仍以老大之姿引領外銀同業的匯豐、澳盛、星展等成立台灣子行，和國銀競爭台灣消費金融市場。

花旗銀行於1964年在台灣成立辦事處，隔年成立台北分行，最早業務範圍以企業金融為主，後來才有投資銀行、消費金融等領域。為了持續深耕台灣市場，花旗在2007年購併華僑銀行，並正式成立花旗（台灣） 商業銀行。

花旗為何出售台灣業務？花旗銀行說明，2021年4月，因進行全球策略調整，花旗將聚焦投資於具有競爭優勢及規模的業務上，因此將消費金融集中在四個財富中心：新加坡、香港、倫敦和阿聯酋，並退出亞洲和歐洲、中東和非洲，包括台灣在內14個市場的消費金融業務。

簡單來說，美國總部的新經營策略，是花旗銀行的海外消費金融業務「只留下特定市場」，其他通通賣掉。在台灣深耕58年的花旗銀行，因為這個策略調整，只留下台灣的企業金融、法人金融、證券投行業務；涵蓋消費金融相關的一般存匯業務、貸款業務、信用卡業務、財富管理業務、及保險代理人業務等，在經歷長長的對外標售過程，由總部在新加坡的星展銀行，於2022年1月28日以星展（台灣）銀行出面，支付約新台幣198億元的溢價部位，及12億新幣（約新台幣245億元）支持星展銀行（台灣）風險加權資產的增加及資本需求，花旗確定與星展達成收購花旗台灣消費金融業務的重要協議。此收購案報經金管會核准，終能確定業務移轉基準日、即法定分割日訂於8月12日。

星展收購花旗的協議內容，客戶和員工是一大重點，據星展的資料，花旗（台灣）銀行的44家分行、270萬信用卡戶及無擔保信用貸款帳戶，50萬名存款及財富管理客戶，及消費金融業務全部約3,500名員工。都同時轉移給星展台灣。花旗台灣方面，在職業工會爭取下，既有員工將維持原有薪資條件，也向星展保證在業務移轉完成前，花旗(台灣)銀行消費金融業務的所有營運，包括花旗服務團隊、客戶關係經理、分行、電話理財中心、網路理財及花旗行動生活家的服務方式都一切如常。

由於消費金融服務的細節繁雜，星展為此把原定「未來10年」才會佈局完成的IT系統，一年內投入鉅資在台灣完成；而花旗自今年5月起開始限制或暫停不同的服務、各項商品交易時間及運作限制等，「一定要確保客戶資料轉換順利無虞」，星展主管一再強調。

「星展銀行（台灣）的成長，將至少加速10年！」，星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta） 豪語，會成為台灣最大的外商銀行。整併完成後，星展銀行（台灣）將擁有在台外銀中最大的信用卡循環信用餘額、投資資產管理規模、放款規模及存款規模。星展銀行（台灣）因經濟規模擴大可創造更大營運綜效，此外來自花旗（台灣）銀行消費金融業務強健的低成本存款，也能有助於星展拓展企業金融及中小企業業務。

少了消金、財管業務的花旗台灣，表示在台將專心於法人金融業務，提供大型企業、跨國企業、中小企業、金融同業及外資等不同客戶的全方位服務，及跨國界的產品。亦提供數位平台，協助企業客戶隨時隨地掌握全球交易，提升營運資本運用的效益。

分割基準日前後花旗台灣相關服務重要之異動項目時間。資料來源／花旗台灣