陳冲：去美元化非一蹴可幾

前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲指出，即將到來的8月22日金磚國家峰會，全球金融界更將眼光聚焦在去年峰會提出的金磚幣（BRICS+）一籃子貨幣構想，究竟有無推展的可行性，市場強烈關注去美元化相關內容。

陳冲強調，過去一年去美元化無疑是地緣政治或地緣經濟的熱門話題，從過去十年國際貨幣基金COFER（外匯存底成分組合）的統計觀察，美元占全球貨幣比率，已由66％逐步降至近年的59％上下，雖然依舊睥睨群雄，但已呈逐漸衰退，是不爭的事實。

近年美國藉SWIFT結算平台的主場優勢，進行金融制裁，造成許多國家不安。因此不少全球政治領袖，例如巴西總統、伊朗總統、肯亞總統相繼在國際場合，有反對美元的激烈發言，也讓去美元化說法不脛而走。但去美元化不會一蹴可幾，也不會是平靜的過程，坐享美元特權的美國，也要維持美元主導地位（dominance）。

陳冲認為，未來國際貨幣體系，Dollar dominance（美元主導的單極貨幣）雖將褪色，但不會直接轉入Bipolar（雙極）、多極（Multipolar）貨幣體系，準雙極的貨幣集團（Currency bloc）或許是過渡時期的選項。但不論是BRICS+或其他貨幣集團（例如美元與加幣、歐元與英鎊），理論上似乎可行，但作為計價的單位還相對單純，要成為交易的媒介、價值的儲存，則還要相當細緻的安排。

在金磚國家峰會舉辦之前的7月，金磚旗下New Development Bank的財務長Maasdrop向媒體表示，對所謂金磚幣（BRICS+）尚無立即的規劃，也無意挑戰美元；言外之意，會員國這一年在技術尚欠成熟或無重大突破，接下來金磚幣的發展，就看金磚國家峰會做分解。