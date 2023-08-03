臺灣企銀推千億振興 扶植微型及新創企業

臺灣企銀身為中小企業經營金援夥伴，當仁不讓配合財政部積極推動「中小企業千億振興」融資方案，與八家公股行庫合力提供3,000億元資金活水，截至今年6月底已嘉惠4,500家中小企業，其中，臺企銀成功核貸逾1,300家中小企業，占該方案總承作企業比例約30％，且受理案件中，高達96％為微型及新創企業，足見扶持微型及新創企業穩固體質及邁向智慧產銷模式的努力。

臺企銀提醒，該融資方案申請期限至明年12月31日止，且利率從優，可滿足企業營運周轉、設備技術開發及研究創新人才培育的資金需求，中小企業可把握本次優惠方案，加速企業疫後經營成長及提升永續經營能力。截至今年6月底，臺企銀對中小企業放款占總放款比例為56.82％，連年位居金融同業之前列，顯見該行長期對國內中小企業的金融支持，且多次獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」的優等銀行，受主管機關肯定。

不僅中小企業放款表現亮眼，臺企銀配合政府機關及外部機構，於全台各地舉辦「疫後振興」、「創新創業」及「企業轉型升級」等融資講座，提供中小企業融資諮詢及轉型輔導，充分展現「中小企業專業銀行」專業價值。

除辦理中小企業放款及輔導外，臺企銀也配合政府政策發展數位創新及綠色永續等金融服務，率同業之先，運用數位創新技術推出多種行動銀行安全偵測、防盜及防偽等資安創新功能，打造安全數位金融環境，另辦理多項綠能、永續及低碳連結專案貸款，協助客戶汰換設備及創新轉型，攜手客戶共同建構永續經濟發展。

臺企銀未來將持續發揮金融影響力，強力支援國內疫後振興經濟復甦及把握台商回台投資商機，同時擴大海外分行業務，拓展海外市場，擴張銀行獲利根基，促進銀行永續經營。