政策加持 A股迎補漲行情

人行為刺激經濟，持續祭出寬鬆貨幣政策，投信法人指出，A股盈利的低點逐漸顯現，上行週期或已開啟，預計第二季至第四季盈利穩步復甦，今年全部A股淨利同比增速有望達10％～15％，且為提振經濟回升力道，大陸官方後續將積極推出財政寬鬆工具，A股後市補漲行情看俏。

台新MSCI中國基金經理人王嘉豪建議，可挑選追蹤MSCI中國指數的大陸ETF，因為MSCI中國指數是由MSCI編制的標準指數，為外資投資配置全大陸市場的標竿，有其市場代表性。MSCI持續觀察大陸市場的開放程度，逐步調整A股在全球新興市場指數的比重，MSCI中國指數也會同步調整成份股配置內容，適合投資人建立長期核心配置，藉此完整參與大陸市場的成長與變化，看好非核心消費、通訊服務及金融保險等產業。

復華中國新經濟A股基金經理人陳朝政表示，隨官方積極釋放政策信號，有利A股指數擺脫震盪行情，下半年穩步上行機率較高。選股邏輯將以未來價值型股票、小型成長股雙主線為主軸，並搭配TMT及AI數位經濟作為產業成長主題投資。

日盛中國戰略A股基金研究團隊認為，除出口與地產，大陸主要經濟指標在5月、6月出現邊際改善，後續仍須持續追蹤觀察。今年7月24日政治局會議，首次提出活躍資本市場、提振投資者信心、調整優化房地產政策、制定一籃子化債方案等多項關鍵利多信號，並承認需要政策支持，表述超預期。後續觀察經濟轉強或是政策支撐續揚力道。

兆豐中國A股研究團隊預期，整體大陸股票相對比較便宜，經濟系統性的好轉及激勵措施政策計劃，未來成長性值得期待，建議偏好A股市場長線投資的投資人，可採取分批或定期定額進場配置。

先機中國基金投資組合經理車強強調，政府高層官員繼續大力支持以消費帶動的復甦，大陸快速成長的中產階級將成為未來經濟發展的引擎，為刺激增長，貨幣政策需要保持寬鬆。由於大陸目前仍是唯一在沒有通膨下，仍持續實現經濟成長的非同步、反週期的主要經濟體，再加上企業盈利表現有望改善，續看好陸股後市。