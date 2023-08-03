主動式台股基金 表現亮眼

台股投資熱度持續增溫，市值重返54兆元、逼近歷史新高，象徵散戶信心的證券劃撥存款餘額亦續創新高來到3.3兆元，第二季集中市場大戶、中實戶及散戶全數回籠，散戶人數也為去年第二季來新高。

法人指出，在AI、科技等趨勢主題帶動下，年初迄今台股表現相對亮眼，帶動台股基金投資熱潮，其中各類型台股主動式基金平均報酬打敗同期間大盤，各類台股主動式基金表現，10年期前十強分別繳出445.08％～790.34％不等的亮眼表現。

根據投信投顧公會統計，台股主動式基金到6月底規模更來到新高、達4,375億元，定期定額人數26.44萬亦逐步回溫至去年11月來新高，顯示在大環境、產業結構改變與選股難度愈來愈高的情況下，對追求長期超額報酬的台股主動式基金更為有利。

回顧今年以來受惠經濟衰退擔憂減緩，股市動能與投資信心逐步堅挺。包括全球股市、美股主要市場及大部分歐股，以及部分亞股如台灣、日本與南韓、印度等，都有繳出兩位數表現；但個股表現差異大，股市主要還是由AI、科技等趨勢主題所帶動。

安聯投信台股團隊表示，AI相關還是專注主流。加上基本面有望逐步落底，無論是全球或台灣下半年經濟皆有機會逐步好轉，在此中長線趨勢之下，對台股具正面支撐作用；另受惠於今年台股基本面已逐步改善，外資並關注AI可望推動科技股2024年進一步的獲利增長，亦有望挹注市場信心。

野村e科技基金經理人謝文雄指出，以前都說一顆蘋果救台灣，現在則說一張顯卡翻轉台灣，以GPU起家的輝達（Nvidia）AI晶片研發領先同業，全球AI晶片市場有超過八成掌握在輝達，為目前少數亮點族群。隨美股財報季將開跑，台股陸續上半年財報檢視，這也是分辨投資AI優質標的好機會。AI伺服器供應鏈也持續擔綱主角，下半年營運將明顯優於上半年，有利推升產業重回成長軌道，預估未來AI伺服器產值比重將於2025年提升至2成。