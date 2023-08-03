獲利回溫 美科技股前景看好

科技股短線漲勢已高，現又正值財報季、7月美國聯準會升息，若後續科技股財報出現隱憂，可能面臨漲多拉回壓力，法人表示，短線雖不建議追高，但逢回依然可布局，但因各次產業表現差異大，提醒投資人依然要慎選標的。

富蘭克林證券投顧指出，市場預計下半年科技股獲利表現可望逐漸回溫，生成式AI題材目前看來應會持續發酵，多家科技企業正積極將AI融入新產品或服務中，一旦這些產品或服務開發成功，可望進一步提升科技股的獲利表現，但短線上不建議繼續追高美股，採逢回分批或定期定額布局為佳。長線看好數位轉型（涵蓋雲端平台）、軟體即服務（SaaS）、電子商務、數位支付、脫碳轉型（氣候變遷／基礎建設）等趨勢商機。

安聯投信認為，強勁的就業數據和頑強的通膨數據，牽動美國利率政策方向，雖增添市場對於經濟前景的不確定性，但美股仍聚焦在AI發展機會，半導體成為首波贏家，另包括軟體、技術服務等領域也蘊藏龐大潛力。

瑞士百達資產管理數位科技投資團隊分析，自ChatGPT發布以來，生成式AI使用率呈指數級成長，但企業軟體運用AI所帶來的成長，目前尚未反映在分析師報告中。微軟7月下旬宣布，Microsoft/Office 365 Copilots訂閱費，將由每月10美元～60美元再增加30美元，這將影響約4億Office 365商務版用戶，考慮到是向既有用戶收取額外費用，利潤將大幅增加，摩根士丹利估計其營收約在100億美元～900億美元之間。預期微軟不會是最後一個漲價案例，其競爭者接下來可能也會相繼宣布調漲收費的消息，該產業的營收成長動能將會持續。