官股買超百億護市 台積電不敵這4檔金融股

美國遭降評效應，引發美股重挫，台股也大幅回檔，但3日颱風休市一天，檢視八大行庫券商近日台股買賣動態，從7月28日起連續四個交易日都買超，且量能都不小，合計約買超了逾百億元至112.41億元，且近五個交易日買超最多個股，金融股名列前茅。

公股除對金融股情有獨鍾，觀察惠譽調降美國長債信評後，公股券商在買超最多的ETF中，卻仍有三檔美債20年ETF；但有關南韓超導體話題的「超導三雄」，八大行庫券商2日則全數賣超。

八大行庫券商自7月28日到8月2日共四個交易日連續買超破百億元，以2日買超63.74億元最多。近五個交易日中，買超前五名個股，由依序為中信金43,079張、台企銀12,528張、開發金10,213張、永豐金8,681張，及台積電7,519張，金融股居前四大；至於ETF部分，有三檔美債20年ETF買超名列前矛，分別為元大美債20年、國泰20年美債、元大美債20正2。

近日股市話題的AI股，過去五個交易日八大行庫券商對英業達、廣達為賣超，分別賣超6,083張和2,756張，另緯創則買超6,122張。還有南韓傳出研發常溫常壓超導體，使台灣「超導三雄」第一銅、泰銘和金益鼎表現不錯，但又傳出南韓將論文下架，八大行庫券商因此在2日對「超導三雄」賣超，第一銅賣超881張，泰銘賣超474張，金益鼎賣超168張。

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