金控身價 近三季回升逾兆元

金控半年報身價將大回升。金管會統計，6月底國內金控認列投資減損為新台幣（下同）1,949億元，相較去年9月股債雙跌時認損1.24兆元，回升逾1兆元，國內投資更「轉虧為盈」，3月底還認虧近270億元，6月底已是投資利益285億元。

由於金控各子公司上半年透債券回檔、積極佈局美債，搶占高利投資機會，因此6月底金控集團對美國曝險突破9兆元大關，創史上新高。

去年因美聯準會暴力式升息，債券殖利率大幅反彈，金控集團、尤其是壽險子公司持有的債券，評價損失大增，加上通膨、俄烏戰爭加劇股市波動，金控國內外投資去年9月底，出現史上最大評價損失1.24兆元，壽險子公司投資股票、債券幾乎都賠錢，拖累金控淨值及股價。

今年全球主要股市上半年表現亮眼，債市也回穩，金控6月底投資評價減損大幅縮小到1,949億元，尤其台股上半年大漲近2成，國內投資評價大幅回升，從去年9月底到今年6月底，增加3,666億元。

美國股市上半年亦強勢回升，金控海外投資價值也攀漲，去年9月底海外投資評價減損還有9,056億元，到今年6月底投資認損僅剩2,235億元，三季內評價回升6,821億元，幅度達75％，光去年第四季就回升4,953億元，上半年評價再回升1,868億元。

金管會統計國內金控集團6月底總投資金額為36.9兆元，加計國外投資評價減損與國內投資收益後，投資淨額為36.7兆元，皆為史上新高。

金控約56％投資海外，6月底海外投資金額回升到20兆元以上，來到20.65兆元，扣除評價減損後的投資淨額為20.43兆元；國內投資金額也回升到16兆元以上，來到16.25兆元，加計投資收益後，投資淨額提升到16.28兆元。

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