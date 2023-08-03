合庫金、銀董座明上任 合庫銀總座人選曝

合庫金控明（4）日按照原定計畫，將召開臨時董事會，新任董事長董瑞斌將正式上任，合庫銀行現任總經理林衍茂也將正式陞任銀行董事長，今日再傳出，合庫銀總座的空位，可能會由農業金庫總經理蘇佐政回鍋。

由於合庫金控暨銀行前董事長林謙浩到任兩周後、突於7月2日因病辭世，合庫金董事長之位再度懸缺，一直到7月底，行政院拍板決定由中山大學國際金融研究學院院長董瑞斌擔當重任；合庫金並於8月1日公告財政部改派董瑞斌為董事，並將於明日召開臨時董事會，正式由董瑞斌接下合庫金董事長一職。

同時，行政院也確定合庫不再由同一位董事長「金、銀」兼任，合庫將成為第二家金、銀分立的公股金控，合庫銀董事長將由林衍茂陞任。

據了解，合庫銀總座位置尚未正式公布人選，因此林衍茂將暫時以「董事長兼任總經理」形式執行職務，不過，昨日金融圈也傳出合庫銀總座最有可能接任的人選，即是曾任合庫金副總、現任農業金庫總經理的蘇佐政。此一人事案據悉行政院尚未拍板。

蘇佐政為臺北大學國際財務金融碩士，於2020年12月到任農業金庫總經理，過去曾任合庫金控副總經理、合庫投信總經理、以及合庫銀財富管理部協理。其具有財管專長，可協助身為公股行庫的合庫銀加強財管業務擴張。

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