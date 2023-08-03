熱錢強強滾 滙豐、星展、渣打獲利暴增

國際熱錢自美國流向亞洲市場、股債市場鏘鏘滾，以新加坡、香港為區域總部的跨國銀行滙豐、星展、渣打，今年來大賺金流手續費收入，創造獲利爆增；台灣子公司則以滙豐、渣打的營收表現最為搶眼。3家銀行在近期的連續5個交易日，接續公布2023年上半年財務績效，淨利多呈雙位數、三位數的驚人成長。

星展集團3日表示，第2季淨利潤26.9億新幣（約新台幣634.84億元），年增47.8％，創下歷史新高；總營收年增35％，首次超過50億新幣。累計上半年的淨利年增45％，達到52.6億新幣，來自信用卡等卡費和國庫客戶收入的改善，總收入增長34％，達到100億新幣。

星展集團指出，第二季有一項一次性的高額支出，即從花旗集團收購臺灣消金業務、累計有6,000萬新幣的整合成本。包括這個一次性專案在內，第二淨利潤仍有26.3億新幣。滙豐銀行集團1日公布的上半年利潤稅前利潤為217億美元，年增14％。稅後利潤增長102％，達到181億美元，滙豐表示，是受惠於利率上升、利息收入上升，其中，全球企業淨利息收入增長50％。

渣打銀行在英國倫敦掛牌，亞洲市場的獲利才是最大宗，現金管理、金融市場業務等都有所貢獻。剛公布的第二季財報，稅前獲利表現優於預估，單季經調整稅前獲利16.0億美元，較去年同期增加27％，市場分析師預估中值為13.9億美元。加總1H23的亞洲稅前利潤增長55％，達到27億美元，相較全球同期間的20％增長，明顯超越。

滙豐和渣打的台灣子行，今年上半年多因財管客戶參與交易意願提高，企業資金調度需求大，原本今年前三月就賺贏去年全年，今年1至5月累計稅前盈餘，滙豐台灣年增180％、達45.5億元，渣打台灣年增257％、達26.95億，雙雙創下新的紀錄。渣打銀行總經理韓德聖表示，今年來的跳躍式成長，主要歸功於產品愈見齊全和財管團隊完整，更重要是數位金融財管APP的補位成功。

延伸閱讀

美債降評 金融業嚴陣以待

金融危機恐慘虧…央行揭各主權基金績效

金融股臉綠 法人：低買好時機