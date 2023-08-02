京城銀投資收益亮眼 7月每股賺0.87元

京城銀行2日公告7月自結損益，稅後純益9.63億元，比去年同期增53.8％，稅後每股純益（EPS）0.87元，較去年同期成長55.4％，且累計1到7月稅後純益33.15億元，較去年同期成長124.3％，EPS為2.98元。主因為7月投資收益表現依舊亮眼，延續上半年投資收益的好表現。

觀察國內外貨幣政策、經濟情勢和掌握市場脈動及產業趨勢，京城銀7月投資收益表現依舊亮眼，延續上半年投資收益的好表現，整體獲利較去年同期大幅增長。整體資產品質持續維持逾期放款比率為0.02％，逾期放款覆蓋率為8,522.89％，全體放款覆蓋率為1.50％的穩健表現。

美聯準會如市場預期在7月實施了25個基點的加息，關於此次加息是否為當前週期的最後一次，市場存在不同的看法。京城銀行指出，根據聯準會過去依經濟數據做出貨幣政策相關決策的原則，關鍵在於升息是否能有效降低核心通膨，以及長期通膨是否能回到聯準會的設定目標，就最新的政策聲明看來，聯準會並未排除進一步升息的可能性。

另外，近期主管機關與各金融機構聯手強化防範打擊詐騙，京城銀行2022年度全台各分行攔阻詐騙案逾百件，防堵客戶財損逾3,000萬元，今年度仍持續透過每月教育訓練，宣導新型詐騙手法、防詐流程，積極提升第一線同仁防詐技巧，上半年防堵詐騙案件逾六十件，成功攔阻詐騙金額近2,600萬元。

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