日旅刷卡回饋戰 公股銀參戰

國人酷愛日本旅遊，隨著全球疫情解封，加上日圓換匯價仍在相對低點，國銀預期日本旅遊消費將持續成長，「無腦刷」現金回饋無上限，公股銀也豪邁參戰，其中合庫銀行搶搭暑假旅遊檔期熱潮，利High卡8月開始在日本消費3％現金回饋無上限。

目前各國銀日本消費無上限的信用卡，網友評價中最夯的是聯邦銀行吉鶴卡，日本消費現金回饋3.5％無上限，如果搭配日本Apple Pay或其他條件，再疊加1.5％有上限現金回饋；至於疫情前被封為遊日神卡的台北富邦銀行J卡，經調整權益後，日本消費為3％現金回饋無上限，且有條件疊加3％有上限回饋；中國信託銀行LINE Pay卡則是海外消費皆有LINE POINT有2.8％無上限回饋，刷日圓滿足條件疊加2.2％回饋；台新銀行FlyGo卡海外消費3％回饋無上限；兆豐銀行利多御璽卡海外消費3％現金回饋無上限等。

綜觀遊日「無腦刷」無上限回饋的信用卡中，公股銀較少露臉，除兆豐銀推出回饋無上限，最新是合庫銀宣布加入戰局，8月與JCB國際組織重新打造利High卡，主打日本消費即有3％現金回饋無上限，如到其他國家消費則是2％現金回饋無上限，國內指定日系店家與美食消費10％現折優惠。

與眾多主打遊日回饋的信用卡相同，合庫利High卡也更新日本風卡面，融合日本浮世繪風情，以日本著名的富士山為背景，並採用環保材質PETG製卡，減少環境破壞。

國銀指出，上半年日圓刷卡比去年同期增2倍到4倍不等，依照過往經驗，包括農曆過年、賞櫻季、暑假、賞楓季等，均是遊日刷卡熱門時間點，預計接下來日圓刷卡消費金額會持續暴增到9月、10月。