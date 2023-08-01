藏鏡人現形 持股5％要申報

藏鏡人條款預計明年上路。金管會1日公布，將修改證交法大量持股申報及公告門檻相關子法，由現行10％降到5％，預計2024年5月10日上路，屆時初次取得上市櫃公司股份超過5％，就必須在10日內公告，之後每增減1％要在二天內申報。

上路後，若有上市櫃公司或股東未依照新法申報5％以上持股，證期局指出，可依照證交法178條，開罰24萬元到480萬元，並強制要求賣股。之前上市櫃公司爆出經營權之爭，最常出現就是「市場派」悄悄買進公司持股，直到觸及10％才被發現，讓不少持股偏低的「公司派」措手不及，金管會參考美、日、韓、星，修正證交法，調降大量持股申報門檻，由10％降為5％，已在今年5月10日完成修正公布，但擔心股東大量出清持股，因此給予一年緩衝期。

金管會1日公布「證券交易法第43條之1第1項取得股份申報辦法」修正草案，證期局副局長高晶萍表示，明年5月10日子法上路後，已持有上市櫃5％以上、不到10％股權的股東，須在10天內完成初次公告申報，之後每變動1％就要在二天內在公開資訊觀測站公告與申報。

據證期局統計，以去年12月31日資料來看，持有上市櫃5％以上、不到10％股權的股東約有3,307人，共持有1,441家上市櫃公司股權，這些股東在新法未上路前不用申報，但在明年5月10日上路後，若還未降到5％以下，就必須要在10日內完成公告與申報。

其實各上市櫃公司持股5％以上股東，在2020年起就在季報上揭露相關資訊。但高晶萍指出，新制申報是要在公開資訊觀測站公告，且一旦有1％變動要在二日內公告，股東持股變動情況更即時、透明。證期局說明，公開資訊觀測站須擁有資格才能申報，上市櫃公司如果本身是股權取得者，就有資格可申報，但若股東不是上市櫃公司，則可以請被取得的上市櫃公司來公告。子法中也針對申報流程簡化，目前股東是透過公開資訊觀測站辦理公告，並以書面向主管機關申報，現行方式仍可使用，同時新增透過公開資訊觀測站上傳檔案，就完成申報。

延伸閱讀

保險、法人持股即時露 業者憂跟單潮

分析｜監管如防賊 金融家族沉重的原罪

抓肥貓董監 明年薪資全都露