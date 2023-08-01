肥貓條款董監全都露！253家上市櫃現形

肥貓公司、慣老闆、公司治理評鑑排名後35％者明年起全都露！證期局副局長高晶萍1日宣布將修法擴大上市櫃公司年報應揭露個別董事酬金的範圍條件，包括「公司治理評鑑排名後35％、公司賺錢年增10％以上非主管職員工卻未加薪、公司賠錢年減10％且逾新台幣500萬元者每位董事還加薪達10％且逾十萬」，初估有253家上市櫃，若今年法規順利在今年底發布，最快明年股東會就要揭露在今年的年報上。

高晶萍指出，對於個別董事及監察人的酬金揭露，本來就設有六種條件，此次修正1條件、新增2條件。修正的是公司治理評鑑排名過去是最後一級距才要揭露，現擴大到最後二級距、即排名在66至80％、81至100％的都要揭露（共七級距），若以去年年報為基礎就是多了190家要揭露。

新增的二條件為「最近年度稅後淨利增加達10％以上，但非主管職務的全時員工年度薪資平均數卻未增加者」、「最近年度稅後損益衰退達10％且逾新台幣500萬元，及平均每位董事酬金(不含兼任員工酬金)增加達10％且逾10萬元者」，若以去年年報來看，分別多了47家、16家上市櫃須個別揭露董監酬金。

也就是此次法規修正後，將有253家上市櫃肥貓、公司賺錢卻苛待員工的慣老闆公司、公司治理評鑑後段班皆會現形。

高晶萍表示，對於個別董事及監察人的酬金揭露，本來就設有六種條件，包括近三年公司虧損、董事持股成數不足連續三個月以上、最近年度任三個月份董事、監察人平均設質比率大於50％、董監酬金占稅後淨利超過2％，且個別董事或監察人領取酬金超過新臺幣1500萬元、公司治理評鑑結果屬最後一級距者、非擔任主管職務之全時員工年度薪資平均數未達新臺幣50萬元者，現行已有946家有揭露（符合六條件的有652家、自願揭露294家）。

高晶萍也宣布，依上市櫃公司永續發展行動方案規劃，資本額百億的119家公司已開始提前申報年報，明年開始「資本額20億元以上」的上市櫃公司也要提前至股東會召開日14日前申報年報，新增386家要提前申報。

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