一銀攜北醫 七度前進澎湖義診

第一銀行及第一銀行文教基金會長期致力於ESG（環境、社會、公司治理），並積極扶持偏鄉醫療，今年第七度與台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊合作，於7月29日舉辦「一銀攜手北醫 澎湖義診傳愛」活動，由一銀志工前往澎湖縣湖西鄉義診及家訪，結合專業醫療團隊，提供當地居民完善的醫療服務。

一銀文教基金會表示，有感於澎湖地區醫療資源缺乏的問題，自2016年起，已七度攜手北醫楓杏醫療隊舉辦義診活動，造福當地居民逾6,000人次；不但提供經費支持，一銀同仁更自發性組成志工隊，協助身高體重量測、視力檢測、帶位引導等非醫療領域服務，同時陪同家庭訪視，關懷當地長者，將愛心付諸於實際行動，也響應一銀「就在你左右」的經營理念。

今年北醫楓杏醫療隊澎湖巡迴義診服務21村，共25場次，診治約400位當地居民，現場提供血糖、尿液、抽血、超音波、心電圖等健康篩檢，更有眼科醫生、牙科醫生及物理治療師供居民問診。

為讓澎湖居民享受更完善的醫療服務，本次增加手持式超音波檢測及輔具維修項目，並新增以智慧手環檢測居民心臟功能，協助居民及早發現心臟功能異常，避免錯失治療最佳時機；此外，因應外籍看護照護高齡長者所衍生的照護知識缺乏或溝通問題，也安排專業看護教育人員，透過外文衛教，宣導看護高齡照護所需知識，提升相關照護品質。

除了專業的醫療服務，北醫楓杏醫療隊及一銀志工更深入湖西村家庭訪視，逐戶拜訪行動不便的長者，同時傳遞衛教知識、用藥觀念等，也透過問卷紀錄並詳細了解健康狀況，讓當地居民感受到溫暖及關懷。

一銀及一銀文教基金會秉持「在地經營 在地關懷」的精神，舉辦義診活動之外，更積極改善「無醫鄉」問題，今年攜手健保署捐贈嘉義縣東石鄉及番路鄉衛生所、台南市西港區成功國小、七股區三股國小及玉井區層林國小牙科診療設備，以及與大台中牙醫師公會合作贊助台中市谷關牙醫巡迴醫療站設備，未來也將持續投入社會公益。