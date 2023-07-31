公股銀上半年SWAP豐收 7月續旺

台美利差大，成公股銀行今年獲利保證。公股銀上半年SWAP（換匯交易）收益陸續出爐，第一銀行靠SWAP獲利約新台幣（下同）71億元，彰化銀行SWAP賺42.22億元，華南銀行則約40億元，皆創其歷年新高紀錄，光三家的獲利就超過150億元。

公股銀初步統計，7月SWAP收益亦穩定，預計將帶動7月獲利穩健成長，但因6月有大部分的股息入帳，因此預計7月的獲利將較6月略為下滑。

其他公股銀方面，土地銀行上半年的SWAP獲利年增率12倍、第二季年增率則為9倍。合作金庫銀行因應全行外幣存款提升，並強化運用外幣資金，增加SWAP業務量，今年第一季SWAP操作部位較去年同期成長約2成，截至上半年，較去年同期增加近4成，相關收益皆較去年同期增長。

公股銀主管說，以股匯表現來看，7月台股上揚229.89點，漲幅1.36％，新台幣則是6月底收在31.135元，7月底收在31.43元，7月貶值2.95角，全月貶幅0.94％，7月股匯波動大，公股銀初步檢視其選股表現都相對優於大盤，預期7月股債資本利得、SWAP收益等應有不錯表現。

在淨利息收益、淨手續費收益部分，銀行評估7月亦是穩定成長，即7月公股銀獲利表現可期。

整體來看，公股銀SWAP的7月收益雖尚未結算，但一銀初步評估約能穩定維持在7～8億元上下，彰銀7月SWAP預估收益數約6億元，全行外匯暨衍生性商品收益約6.5億元，華銀也預估7月SWAP收益可維持上半年的SWAP獲利動能。

公股銀主管強調，SWAP操作將視銀行的資金狀況與落點，積極調整部位的期間配置，並搭配區間價差操作，增加操作靈活度，以提高資金運用效益。

華銀主管分析，台美利差上半年緩步持續擴大，挹注上半年SWAP獲利，由於美國聯準會表明下半年不會調降利率，SWAP利差可望維持至年底，預期下半年的SWAP操作上，可維持相當收益。

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