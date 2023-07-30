抗波動 股債平衡當道

美國經濟衰退風險機率降低，經濟與就業需求強勁，使得勞力緊俏的情況有部分結構性支持，幫助美國經濟軟著陸，美股已自去年10月低點上漲超過20％，且VIX恐慌指數亦處相對較低水平，升息末端，投信法人建議，透過平衡投資策略，持續發掘股債潛力標的，獲取相對穩定的報酬與收益。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，在今年經濟成長上調，失業率下修，以及通膨見頂後持續下降，只要公債殖利率不再走高，就是債市的進場好時機。在股市方面，市場預估企業季度盈餘成長有望在今年由負轉正，股價仍處於合理範圍內，關注在成功提高內部生產力，以及有能力執行創新計劃的企業，擁有穩定現金流和健全體質的企業將是市場青睞的首要標的。

張繼文表示，聯準會只要停止升息，債市就會有不錯的上漲空間，經濟前景溫吞與利率見頂在即，都是債市未來表現的催化劑，投資組合加入一籃子「美國投資級綜合債券」通常可提供不錯的收益及分散風險，可選擇聚焦美國股債市的平衡型基金。

日盛目標收益組合基金研究團隊認為，市場樂觀看待降息預期及景氣觸底回升，今年來股票資產表現好於債券。美國經濟朝向軟著陸、歐元區面臨逆風，英國持續不冷不熱、日本則呈現難得一見的增長。利率政策下行仍為市場主流看法，央行資產負債表快速縮減，並未因信貸危機而暫緩，投資價值有望逐步浮現。

中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇強調，可轉債因具有轉換成股票的權利，當股價越高時，可轉債價格將隨股價上揚，而股價下跌時，可轉債因具有債券價格下限保護，相對抗跌。就2008年金融海嘯期間，股票指數報酬恢復期長達30個月，但可轉債指數報酬僅需14個月、2020年新冠肺炎疫情時，股票指數報酬恢復期需六個月，但可轉債指數僅花三個月就翻正，且可轉債具有韌性，自2003以來至2023年5月，可轉債指數從未出現連續兩年下跌。