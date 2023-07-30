升息尾聲 優先順位非投等債吸睛

觀察近期非投資級債表現，在經濟數據仍具韌性，景氣風險降溫，企業營運無虞，帶動市場投資情緒回升下，也激勵多數非投資級債表現，投信法人表示，升息循環料進入尾聲，企業違約狀況仍在可控水準，而非投資級債的高息優勢也提供支撐，故非投資級債仍有望吸引資金配置。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華分析，貨幣政策來看，美國雖不至於立即轉向寬鬆，但隨升息週期應已接近尾聲，後續較有利於債市走勢；儘管上半年各主要區域景氣出現分化，整體製造業與服務業成長動能亦然，美國經濟整體仍有撐。根據摩根大通預估，未來兩年非投資級債發債企業違約率在利率走升的影響下略微上升，因企業財務體質穩健、再融資壓力較低，仍在可控範圍內，對優先順位非投資級債仍舊有利。

徐建華指出，統計過去聯準會（Fed）升息循環結束後，債市也迎來順風之勢，且非投資級債的利差仍高於十年均值，評價面回升空間大，長期來看，現階段布局仍有息利雙收的潛在空間可期，優先順位非投等債不僅在息收方面較一般非投等債更佳，而且發債產業更為多元，在配置上能兼顧產業配置、波動管理以及收益等多重需求。產業看好能源、基礎工業、保險、航空業等表現。

台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，Fed升息進入尾聲，一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段，有利非投資等級債券的表現。建議優先布局「提前買回」非投資等級債券，因為其擁有「縮短存續期間、降低波動度、以更高利率再投資提升效益」三大利多，同時滿足投資人「較低波動、較佳息收」二大訴求，為現階段市場動盪下最佳財富守護者，是絕佳資金避風港。