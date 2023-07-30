政府債、新興股市 法人看好

聯準會再升息1碼，由於經濟仍有韌性且就業市場緊俏，法人指，未來聯準會還會再採取進一步行動，在信貸緊縮不確定性，維持謹慎投資立場，債券投資相對看好全球優質債券及政府債，股票投資建議投資優質成長股及漲幅不大、題材多的新興股市。

富達國際認為，預期美國經濟將在未來幾季度陷入溫和性衰退，雖然時間點尚未確定，因為此次升息週期，政策對經濟影響滯後性的時間長短及經濟對利率上升的敏感度與過去歷史週期有顯著不同，目前持續關注緊縮貨幣政策對今年經濟增長的下行風險。目前信貸緊縮仍具不確定性，短期給予審慎投資評等，股市相對看好新興股市，債券投資相對看好全球優質債券並建議加碼政府債，原因是考量升息近尾聲，加上股市與債市相關性轉為負向且具防禦性。

聯博投信股票投資策略師李長風指出，全球主要國家通膨持續放緩，利率水準也逐漸趨近終端利率預估值，預期今年全球經濟成長將趨緩並有望於明年復甦。由於經濟不穩定的時期尚未完全褪去，股市投資仍要有戒心。

李長風分析，目前投資環境，成長型股可能較景氣循環價值股有表現。觀察2012年迄今，若市場進入景氣趨緩且利率下滑的情境中，成長股三個月表現為2.6％，但價值股三個月表現則相對疲弱為為-2.9％，兩者間的相對報酬為5.5％。故可從成長類股中挑選受惠於產業結構轉型趨勢且不仰賴景氣循環的類股，像是科技與通訊服務等。