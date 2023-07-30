醫療保健業 H2有望突圍

相較於今年科技股股價大漲，醫療保健產業股表現備受壓抑，法人認為，醫療保健產業仍具有多項利多尚未完全反映在股價上，因此下半年該產業股價有機會突圍，走出盤整走勢，展開補漲行情。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，導致醫療股今年來股價表現落後大盤，尤其防禦色彩濃厚的大型製藥與健保公司今年股價表現仍相對落後。就長線來看，在肺炎疫情延續及高齡化時代來臨，全球生技產業需求持續攀升，預期未來三年美國、歐盟、日本、大陸等主要國家的每人醫療支出持續上升，最大動能除疫情外，還有高齡照護、預防醫療、智慧健康等需求攀升。

黃俊晏指出，全球醫療指數本益比降至18倍左右，與2022年初的20倍相比仍不算貴，醫療產業股價與本益比今年來落後大盤超過10％，創造逢低布局空間。考量財報表現仍正面，在股價與基本面短暫背離之後，可望迎來落後補漲買盤青睞。

聯博投信認為，目前看好醫療保健產業股的補漲行情，在市場追捧科技股的背景中，醫療等防禦型類股評價相對具備吸引力，看好該產業後市主要有三個理由，即股價偏低且醫療保健類股兼具成長性與防禦力、產業趨勢呈現多頭走勢、產業股具競爭力。

經驗顯示，醫療保健類股在盈餘下修、景氣趨緩背景中因基本面較具成長韌性，股價較有表現機會。雖在疫情過後，與疫情相關的醫療需求可能減少，但先前受制於疫情的題材如選擇性手術、醫療設備等，可能逆勢增長。

聯博投信強調，醫療保健類股兼具成長性與防禦力，MSCI世界醫療保健指數過去十年年化報酬表現為8.9％，相對於MSCI世界指數過去十年年化報酬10.4％，醫療保健類股具競爭力；且MSCI世界醫療保健指數過去10年波動度13.3％低於MSCI世界指數的14.6％，醫療保健類股的投資題材具防禦特性的主題如製藥、保健服務等；具成長特性的主題則有醫療設備、生命科學、生物科技、醫療科技。