看旺台股 金融三業全面買進 H1加碼920億

台股上半年漲近20％，國銀、券商功不可沒。根據金管會數據，國銀、券商6月續加碼台股，且已連六個月加碼，累計上半年加碼逾1,639億元；至於壽險5月趁台股反彈實現資本利得撐，6月又從減碼轉為加碼，合計金融三業（銀行、證券、保險）6月全加碼台股，上半年約加碼920億元。

金管會統計，金融三業持股帳面價值升至3兆2,398億元，為去年6月以來新高。6月券商自營部位加碼203.6億元，國銀6月也加碼110億元，壽險6月轉為加碼38.5億元，金融三業對台股從5月減碼近53億元，6月轉為加碼超過352億元。

國銀上半年月月加碼台股，以投資成本來看，1月加碼58億元、2月增持120億元、3月加碼150億元、4月加碼143億元，5月再加碼209億元，6月加碼110億元，上半年累積加碼股市達790億元。截至6月底，國銀投資股市約5,299億元，因6月台股漲逾2％，6月底國銀持有股票市值上升到7,782億元，未實現資本利得高達2,483億元。且國銀上半年持股帳面價值增加1,564億元、25％，比台股漲幅還高。

券商自營部位也連六個月加碼台股，以成本估算，1月加碼145億元、2月增持台股56億元，3月再加碼9.9億元、4月增投台股45億元，5月大舉加碼389億元，6月再加碼204億元，上半年累積加碼849億元，截至6月底券商自營部位台股投資成本約1,282億元。

壽險業股票部位6月底帳列金額2兆2,926億元，台股部位市價約1兆8,407億元，單月增加404億元、增幅約2.2％，若加計台股上漲評價因素，推估6月台股加碼38.5億元，從連兩個月減碼轉為加碼。統計1月大減碼249億元，2月、3月轉加碼共約150億元，4月進出部位變化不大，但5月台股大漲6.4％，壽險為支撐獲利積極實現資本利得，當月大舉減碼651億元，因此累計上半年在台股仍呈現減碼719億元。

壽險6月對海外股票也轉為加碼，受惠美股大漲，6月海外股帳面金額提升到4,450億元，單月增加271億元，若以S&P500指數6月漲幅8.48％估算，當月海外股票部位加碼約66億元，但上半年仍呈現減碼291億元。

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