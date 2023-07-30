金融三業挺台股 上半年加碼逾920億元

據金管會數據，國銀、券商6月續加碼股市，且已連六個月加碼，國銀、券商上半年加碼股市逾1,639億元，壽險5月趁台股反彈實現資本利得，6月則從減碼轉為加碼，銀行、證券、保險6月全加碼台股，上半年約加碼逾920億元。

6月底金融三業持股帳面價值升至3兆2,398億元，為去年6月以來新高。6月券商自營部位加碼203.6億元，國銀6月也加碼110億元，壽險6月轉為加碼38.5億元，金融三業對台股從5月的減碼近53億元，6月轉為加碼超過352億元。

國銀上半年月月加碼股市，主要是台股，以投資成本來看，6月加碼110億元，上半年國銀累積加碼股市達790億元。截至6月底國銀投資股市約5,299億元，由於6月台股再漲逾2％，6月底國銀持有股票市值上升到7,782億元，未實現資本利得高達2,483億元。

券商自營部位也連六個月加碼台股，以成本估算，6月再加碼204億元，上半年累積加碼849億元，截至6月底券商自營部位台股投資成本約1,282億元。

壽險業股票部位6月底帳列金額2兆2,926億元，台股部位市價約1兆8,407億元，若加計台股上漲評價因素，推估壽險6月台股加碼38.5億元，從連兩個月減碼轉為加碼，但上半年壽險業在台股仍呈現減碼719億元。

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