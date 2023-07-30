8月經濟數據將揭曉 PMI前進腳步緩慢

時間過的很快，酷暑的7月轉眼又到月底，8月經濟景氣相關數據即將陸續揭曉，包括8/1發布的「2023年7月台灣採購經理人指數」，有製造業採購經理人指數PMI及非製造業經理人指數NMI。其中，內需占大半的NMI，肯定因夏日假期旅遊餐飲暢旺、台股AI熱炒，毫無懸念會持續呈現擴張，且指數有望創新連續50以上最長月份數的記錄。

相對上，市場更為關注一直處於景氣緊縮的製造業，6月PMI 曾躍升7個百分點至48.3，距離轉為擴張的50僅相差1.7個百分點，7月PMI能否有這「一口氣」來達標？參考近周先公布的日本7月製造業PMI 49.4、歐元區7月製造業PMI初值42.7， 美國7月Markit PMI製造業PMI 初值49，都沒有達到擴張的50，且多數較 6月PMI 數值上微幅下滑。7月台灣PMI 被期待的這「一口氣」，恐怕也僅是一息尚存。

台灣採購經理人指數調研團隊中華經濟研究院，在7/4 的6月台灣採購經理人指數發布、7/20「2023年第3季臺灣經濟預測」兩場最新景氣動向說明，中華經濟研究院長葉俊顯均表示，「下半年台灣景氣會比上半年好，逐步翻揚是可見的趨勢」。即便如此，中經院經濟預測中心指出，今年全球經濟景氣開低走緩，全球商品貿易因需求走緩、庫存調節延宕等愈顯疲弱，商品出口、進口雙雙呈現負成長，其中，6月海關進出口貿易初步統計，累計1至6月出口額總計2021.1億美元，較去年同期衰退18％，上半年衰退情況明顯嚴重，「總是要慢慢渡過這波的低潮，才有機會出現所謂的『逐步翻揚』。」

此外，6月PMI 躍升7個百分點至48.3，中經院台灣PMI團隊分析，其中經季調的「新增訂單」轉為擴張，大幅回升 18.4 個百分點至52.7，中斷連續3個月的緊縮，「不排除是廠商收到小幅急單，生產也同時轉為擴張」，具有短期景氣指引的「製造業之未來六個月展望指數」自2022年5月跌入緊縮，及6月已連續14個月呈現緊縮，指數在5月重跌6.7個百分點後，6月回升6.7個百分點至 44.9，連月數據一負一正其實還是在原地踏步。

另一部份，就台灣採購經理人指數創編以來的歷史數據加以比較，2023年6月台灣PMI 48.3相近於2019年5月至8月期間的48.0～48.2，顯示出目前製造業景氣相近於COVID-19疫情爆發初期，產業動能受到外部景氣嚴重牽制，已非業者本身的接單或生產能力問題，且此次回溫速度勢必少了疫情黑天鵝對消費行為改變的3C電子用品採買動能，只能靠著時光涓滴慢慢累積民眾或企業的換機更新需求。

至於製造業景氣回升的更明確可能時點，中央研究院經濟研究所總體經濟預測小組認為，國發會委員會議已通過認定，台灣第15次景氣循環高峰為2022年1月，擴張期長達71個月。若以過去收縮期平均15個月計算，景氣落底有可能是在今年4月，但去年來有美國聯準會Fed史上罕見的大幅升息，對經濟動能有延滯效果，且大陸解封後經濟復甦有其官方政策的左右，相關多變的外部因素決定了以出口為主的台灣製造業前景，財政部6月初預期「最快今年9月、最慢11月」出口單月年增可轉為正數。若未來情勢果能如研判，即使再微弱的出口曙光，都有機會讓台灣PMI 至少在8月先踏出邁向擴張的一小步。