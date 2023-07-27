高端卡友限定 出國玩免提行李

看好海外旅遊動能，信用卡組織紛紛推出各項專屬優惠，Visa推出無限卡持卡人海外旅遊「行李託運服務」由專人點對點協助運送行李，同步加碼買一件送一件優惠，最高可省超過1,500元，至於萬事達卡則是提供鈦金卡以上卡友專屬貴賓室優惠。

Visa旅遊洞察報告指出，今年1月至4月間已有63個地區超越2019年疫情前的旅遊出境量，另有95個地區旅遊復甦率超越75％。Visa消費者支付態度報告中也提及，高達78％高資產族群計畫在未來兩年內前往海外旅遊，顯示海外旅遊正快速復甦，行李托運需求也在疫後數位創新服務中快速攀升。

海外旅遊回升力道強勁，Visa為無限卡持卡人推出「行李託運服務」，至12月31日止，持卡人使用Visa無限卡購買國際線全額機票費用或海外團費總金額8成以上，即可獲4次單程行李託運服務買一件送一件，最高省下超過1,500元，透過專人點對點協助運送行李。服務範疇涵蓋日本、亞洲、歐洲、北美洲、大洋洲等地的國際機場，讓旅客擺脫行李束縛、節省時間。

Visa為無限卡持卡人推出的「行李託運服務」，不論是機場到飯店、飯店到機場或飯店到飯店，統統都不用自提行李，只需出遊前72小時線上預約，即有專人協助提供點對點的運送服務，減少旅客行李搬運不便及行程安排等問題，輕鬆出遊無負擔。

萬事達卡提供鈦金卡以上卡友專屬貴賓室優惠，持卡人僅需支付99元作業處理費即可免費獲2年龍騰會籍，並以800元優惠價，使用遍布全球超過220個機場的龍騰貴賓室，讓民眾除可刷卡消費支付旅程所需花費外，得以用超值價格在貴賓室休閒候機。

另外，因應現今跨境旅遊的高度不確定性，銀行紛紛祭出高額旅遊平安險與多項旅遊不便險保障，萬事達卡額外提供萬事達卡世界卡或指定適用卡片卡友享有涵蓋海外新冠診斷檢疫津貼的旅遊醫療保險。