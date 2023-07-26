日本通吳杰 轉任元大投顧副董

元大金控26日公告金控「三長」人事，元大金原策略長吳杰轉任元大投顧副董事長，遺缺由郭軒岷接任，原風控長是由韋怡如代理，新任風控長則為賴姬葦，原人資長張曉耕異動，由新任人資長林靜芳接任，都是內部職位輪調。

據了解，被稱為「日本通」的吳杰，這次異動是為到元大投顧強化與領導元大的日本研究分析，元大投信總經理謝忠賢則因個人因素辭職，由執行副總陳沛宇先行代理。

近期市場看好日本資本市場，日本基金走紅，元大投信推出的日本基金近期亦火速募滿，過去日股不是台灣投資人主要標的，國內金融業管理高層多半是歐美或本土學經歷，元大投顧因此爭取集團內首屈一指的「日本通」吳杰，轉任投顧副董事長。

吳杰是日本早稻田大學經營管理碩士，曾旅日十多年，貼身觀察日本經濟及產業發展，熟悉市場脈動，曾在多家金融機構擔任研究部主管等重要職位，進入元大後，先後出任過元大金控數金長、策略長。

據悉，吳杰精準看出日股有三大優勢撐腰，第一是日本已經「走出失落三十年」；第二是籌碼面乾淨，帶動空手回補行情；第三是眾多股市中，日股尚未創歷史新高；加上地緣政治牽動，帶動日本經濟再起，讓元大金掌握先機，從去年起分別從證券及投信著手，進軍日股投資商機，元大投信本月初推出的「元大日本龍頭企業基金」募集不到一週，就達200億元上限報請成立。

元大投信今年整體資產管理規模正式突破兆元，穩坐基金業市占之冠。據悉，元大投信近年來推出的「龍頭」系列基金，幾乎都創造驚人的募集佳績，包括台股、全球平衡、日股，不論投研或是行銷均結合金控資源，是以金控高度出發的代表作，因此元大投信這次總經理的人選，也以在金控有豐富經驗的陳沛宇出線。

據了解，陳沛宇為元大金控2009年第二屆儲備幹部（MA），八年內即晉升為一級主管，歷練過金控與證券綜合企劃部主管，熟稔集團策略與商品規劃，投研、實務經驗兼具，對市場具高度專業及敏銳度。