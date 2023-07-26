公股銀都更危老授信 年增6成

承作都更危老授信案對金融業來說，不但對土建融業務有幫助，更是企業ESG的一環。據公股行庫6月底陸續公告的2022年永續報告書，去年公股行庫在都更危老授信案上持續努力，有公股銀危老授信案年增率逾4成、加上都更危老總計成長6成，成績亮眼。

政府鼓勵都市更新及危老重建案在重建單元內基地興建社會住宅、社福機構、公益設施及人民公共活動空間，因此辦理都更和危老建案的授信案，也屬於金融業ESG的一部分。例如，臺灣銀行於2016年成立跨部門的「都市更新金融小組」、設置內部「都更服務平臺」，以利推展都更業務；同時分行積極拜訪往來建商、追蹤商談中的都更融資案件、強化與建築經理公司的互動，以即時掌握市場需求，取得案源。據臺銀統計，2022年累積都更融資金額1,034.61億元，比起前一年度成長16.7％。

土地銀行辦理「都市更新及危老建築物加速重建貸款」，設有專責單位定期彙整、及追蹤各縣市政府經發局或都市更新推動中心、專責機構，並以土銀「都更管理行」制度，進行都更案件進度追蹤。據土銀統計，至去年底，都市更新業務累計核准件數168件、核准額度達1,740億元，年增8.14％；危老重建業務累計核准件數156件、核准額度逾448億元，年增高達42.48％。

兆豐銀行去年就協助了125件都更危老案件，協助貸款撥動金額達1,151.61億元，在案量上比前一年增幅高達66.7％，金額上也比前一年增幅達63.6％，成果豐碩。