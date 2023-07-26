國泰世華銀數位服務 奪四大獎

國泰世華銀行25日獲國際財經媒體《亞洲銀行與財金》雜誌頒發「年度最佳個人金融銀行」、「最佳保險商品創新獎」、「最佳現金管理銀行」與「最佳貿易融資銀行」四項大獎。國泰世華銀行總經理李偉正表示，持續以客戶為中心，由金融核心職能出發打造多元化服務，十分榮幸能獲得肯定，未來將持續提供更便捷且安全的金融服務。

國泰世華整合集團資源，持續深耕貿易生態圈、綠色金融及普惠金融等面向，打造的一站式金融服務「CUBE App」為集團數位服務大門，在App中推出最快五分鐘可核貸的「彈力貸」、助客戶輕鬆管理投資收益的「一頁式投資總覽」、可快速掌握自身於國泰集團保單狀況的「整合保險服務」等功能。截至7月國泰世華數位用戶已達700萬，也首創金融服務站，讓民眾透過住家附近的超市，即可諮詢或申辦金融業務，並以短影音、校園宣講、實習專班等形式推廣金融教育，獲「台灣年度最佳個人金融銀行獎」肯定。

國泰世華與國泰人壽合作，推出創新商品「利即保」，首創儲蓄連結保障的創新金融服務，將定存利息轉換為意外身故及實支實付傷害醫療保障。另透過CUBE App中的「保險專區」，可線上申購「利即保」只要5分鐘，還有24小時投保服務、保險新知分享，及一站檢視及管理國泰人壽與國泰產險保單等功能，為台灣傳統保險經營型態帶來改變，不僅取得發明專利，也獲「最佳保險商品創新獎」殊榮。

企金服務上，國泰世華結合霖園集團資源打造薪轉生態圈，提供薪轉企業享有金流、理財、健康、休閒等服務及優惠；另結合企業網路銀行（GlobalMyB2B）推出以小型及微型企業為主的全新數位薪轉服務「泰有薪」，企業主僅透過數位通路，即可線上進行薪資撥轉，員工亦可直接透過CUBE App完成數位存款帳戶申辦及獲得薪轉優惠，獲頒「最佳現金管理銀行」。

國泰世華與金融同業攜手推出業界首創的「環球貿易共享區塊鏈」，結合銀行同業、航運業者的資訊，防範企業跨銀行重複融資。國泰世華亦與第三方平台合作，首創授信貿融業務動撥服務，當客戶透過第三方平台並經企業網路銀行認證授權後，即可以API方式提供交易文件，直接線上申請撥款。此二項服務獲頒獎項，亦是國泰世華連續第三年獲得該獎項肯定。