外銀：升息循環一到頂 強勢美元就到頭

美國聯準會這次是否是最後一次升息，將決定強勢美元何時結束，外銀人士表示，只要升息循環結束，未來美元將反轉走弱，歐元和其他非美貨幣展開反攻，黃金也有機會受益美元走軟啟動一波上漲。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）分析，若聯準會7月會議升息1碼（0.25個百分點）後，緊縮週期就結束，等於去年3月以來累計升息高達5個百分點之多。觀察美股和美元目前估值都較高，考慮到未來美國收益率走低，投資者應借此機會管理美元風險，提早為美元回落作準備，持有大量美元多頭部位應進行平倉。

瑞銀財管CIO認為，公允價值的長期貨幣驅動因素，後續會促使投資者重新調整美元部位，並尋找其他的機會，由於歐元相對於美元已被大幅低估，估計歐元兌美元購買力平價約在1.27美元左右，當前水準為1.11美元，預計到2024年6月，歐元兌美元將升至1.18美元。

瑞銀財管CIO也看好日圓強調，日本經濟環境改善，加上對日圓走軟負面溢出效應的擔憂，最終將促使日本央行在下半年調整其收益率曲線控制（YCC）政策，即長期日圓將跑贏美元，並維持對美元在明年6月跌至124日圓的預測。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉在第三季投資展望時提到，聯準會下半年再次升息，除7月這次外，或許還有1次升息機會。目前美元處於「上有鍋蓋、下有地板」位置，美元在短期內不至於會大幅走低，應是區間整理格局，預估明年第四季美元兌日圓將跌到127日圓，歐元對美元明年第二將升至1.09美元，明年第四季預估會升到1.11美元。