金融三業回神 上半年賺3,748億

銀行撐盤、證券持穩、壽險回神、產險走出陰霾。據金管會最新統計，金融三業上半年累計稅前獲利3,748億元，年減8％，減幅已比前五月的31％大幅縮小。主要是壽險因匯兌利益轉虧為盈，本國銀行上半年稅前大賺2,482億元創新高，券商、期貨因股市助攻獲利年增5～6成，產險也擺脫防疫險，由虧轉盈。

因台美利差擴大，銀行上半年有換匯（Swap）收益大量挹注，加上升息下放款利息淨收益增加，及股市漲推升銀行投資與其他淨收益增加，上半年銀行業稅前大賺2,691億元，創下歷史同期新高，年增30％；若成長趨勢不變，銀行業全年稅前獲利有望破5,000億元，再創新高。

其中，本國銀行上半年稅前賺2,482億元，年增36％，已賺超過去年全年獲利的6成，外銀也受惠於投資及其他淨收益增加，稅前獲利75億元、年增38％，也已賺逾去年獲利的7成。上半年銀行占整體金融業獲利近72％，仍是獲利主力，但已比去年的90％占率下降。

主要是去年產險大賠1,905億元，壽險因資本市場表現不佳，全年稅前也只賺1,719億元，保險業去年全是稅前虧損186億元，今年上半年產險稅前則是賺36億元，壽險因避險成本大增，獲利衰退近76％，上半年只賺520億元，但保險業上半年獲利占比13.8％，仍是比去年負值要好。

美股、台股上半年上漲，也推升證券、期貨、投信業獲利，上半年證期三業稅前獲利達501億元，年增51％，獲利占比13.4％，但去年全年證券三業獲利占比則是13.8％。

券商上半年賺388億元，同比增加63％，證期局分析，因上半年台股大漲2,777.85點，券商自營與承銷業務的證券評價與出售利益增加，約貢獻138億元；但上半年台股成交值較去年減少4.14億元，券商經紀手續費收入減少約40億元，但因升息，券商利息與股利收入增加約18億元，轉投資利益也增加30億元。

也是受惠升息，期貨業自有資金與客戶保證金利息收入增加，上半年稅前賺逾35億元，年增51％；投信上半年因資產規模上升，經理費收入增加，上半年稅前賺79億元，較去年上半年增加11％，即證券三業上半年都是二位數的成長。

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