元大金「3長」大風吹 吳杰轉任投顧副董座

元大金控今（26）日開董事會，決議金控「3長」新人事，包括元大原策略長吳杰到旗下元大投顧任副董事長，以及風控長、人資長異動。據了解，被稱為「日本通」的吳杰，此次異動是為了到元大投顧擴大與領導日本研究分析。另外，元大投信總經理謝忠賢因個人因素辭職，由執行副總陳沛宇先行代理。

元大金控人事異動的「3長」為，原策略長吳杰轉任元大投顧副董事長，新任策略長為郭軒岷，其他兩長公司內部異動，原代理風控長韋怡如，新任風控漲為賴姬葦，原人資長張曉耕異動為新任人資長林靜芳。

吳杰轉任元大投顧的原因，據了解，是因日本資本市場受到各界看好，元大投顧也積極擴充日本市場的研究分析服務，特別延攬集團內部首屈一指的「日本通」吳杰轉任投顧副董事長，借重他的業務創意及協調與執行能力，希望帶領投顧團隊提供最新的日股市場先機、產業前景及趨勢。

據悉，因過去日股不是台灣投資人主要標的，因此，國內金融業管理高層多半以歐美學經歷出身為主流，日本市場的專業人才相對較為欠缺，吳杰對日本市場的了解，也成為元大投顧擴大日本研究分析的最佳選擇。

吳杰是日本早稻田大學經營管理碩士，曾旅日十多年，貼身觀察日本經濟及產業發展，熟悉市場脈動，他曾在多家金融機構擔任研究部主管等重要職位，進入元大後，先後出任過元大金控數金長、策略長，對元大金控旗下重要子公司的商品銷售及通路都非常了解及積極連動，對於跨金控子公司之間的聯繫，多年來也累積豐富的經驗。據悉，他精準看出日股有三大優勢撐腰，第一是日本已經「走出失落三十年」；第二是籌碼面乾淨，帶動空手回補行情；第三是眾多股市中，日股尚未創歷史新高；加上地緣政治牽動，帶動日本經濟再起，展現浴火重生的契機。這也讓元大金掌握先機，從去年起分別從證券及投信著手，進軍日股投資商機，元大投信本月初推出的「元大日本龍頭企業基金」募集不到一週，就達200億元上限報請成立。

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