迎轉貸潮 國銀打利率戰搶客

此波央行連番升息帶動房貸利率破2％，許多想減壓的房貸族紛紛伺機轉貸，多家國銀也趁勢端牛肉搶客。

以利率來看，凱基銀2.06％、永豐銀2.09％都相當吸引人，除了用低利搶市，中信銀還推出限時任務優惠最高送6,000元，台新銀則是打出「省利、省手續費」雙省優惠來吸睛。

中信銀指出，這波升息潮下帶動房貸利率超過2％，有降低房貸負擔需求的消費者開始比較積極找尋轉貸管道，推估今年整體房貸「轉貸」市場約有「雙位數」成長。

也因為看好這波轉貸潮商機，中信銀祭出房貸轉貸優惠專案，線上申請並成功撥貸超過800萬元以上，就送5千元禮券，加入LINE官方帳號還再送1,000元居家清潔、居家好物禮券。

中信銀表示，轉貸比較適合「還款能力及信用紀錄佳，且有調降利率、申請寬限期、或延長貸款年限」來降低每月房貸負擔的消費者。

辦理房貸轉貸，只要符合民法成年人規範、持有其他銀行房貸餘額且有穩定收入、財力可支應貸款負擔的客戶皆可申請。

轉貸效益如何？中信銀舉例，假設轉貸前貸款餘額800萬元，年利率2.27％，貸款年限20年，本息平均攤還月付金約41,502元；轉貸後，年利率2.12％，貸款年限拉長至30年，本息平均攤還月付金約30,052元。每月房貸負擔降低約近30％；中國信託同步加碼5,000元優惠券，可拿來付轉貸成本（代書服務費、地政規費等），生活開銷立馬減壓。

台新銀行指出，台新銀「房屋加值貸款」是針對「有增貸資金需求、或想整合既有貸款，評估減輕房貸負擔」的人都可運用。

台新銀建議，房貸戶可以檢視自身房貸的利息變化，除爭取調降利率外，包含申請「寬限期、或延長貸款年限」亦可降低每月負擔費用。

另外，提醒民眾仍須審慎評估轉貸前後所減少的利息支出是否可以涵蓋轉貸成本（例如代書費用，設定/塗銷規費及銀行貸款手續費），才能有效達到省息的效果。