國銀數位理財 衝雙位數成長

ChatGPT熱潮帶動國內機器人理財、數位理財受到矚目。機器人理財部分，今年受惠股債齊揚，中信銀行、永豐銀行都成長快速，永豐機器人理財規模較去年同期成長逾2成，台北富邦銀行數位理財奈米投規模，也較去年同期成長24.4％。

證期局指出，銀行的「數位理財」與「機器人理財」適用的法規不同，前者是信託業法、後者是投信顧法，前者無法做再平衡建議、後者可做再平衡建議。目前被歸類在自動化投資顧問業務（機器人理財）的有九家銀行，包括王道、兆豐、國泰世華、永豐、華南、第一、新光、合庫、中信等銀行。

中信銀表示，2018年推出全台灣首家可自動調整客戶資產的管理型「智動GO」，去年再推出另一種型態顧問型的智能投資服務「智主投」，是全台唯一提供雙智能投資服務的銀行。會使用機器人理財的客戶，以男性為主（約占7成），30歲至45歲族群占一半，近8成以上客戶曾經投資過基金，受客戶喜愛主要是AI於客戶申購後會定期監控部位，並且適時提供買賣建議的服務，解決了客戶售後痛點。

中信銀說明，「智主投」是以AI監控市場數據、定期檢視客戶部位，監測到金融市場變化或基金績效偏離預期時，系統主動發送部位調整建議訊息提醒。舉例來說，當投資某檔基金因市況不好虧損時，投資人通常不知該賣或該繼續持有，也捨不得停損。這時候就可以依靠智能投資的決策，以理性的角度提供投資建議給客戶，客戶仍有最終決定權。

永豐銀行指出，截至今年6月底，與去年同期相比，永豐ibrAin投資組合資產規模成長逾20％。

北富銀指出，截至7月12日，數位理財「奈米投」整體資產管理規模較去年同期成長約24.4％，在升息的市場環境下仍保持雙位數成長動能，也體現投資人對奈米投數位理財服務的肯定。奈米2號還開創新投資方式「邊刷邊投」，只要是富邦costco卡、J卡、momo卡、台灣大聯名卡的卡友，申購奈米2號時可選擇「邊刷邊投」，刷卡同時記錄回饋，累積至1,000元以上的刷卡回饋時，自動從其指定富邦存款帳戶中扣取與累積刷卡回饋相同的金額投資奈米2號，讓客戶在消費的同時也能持續理財。