永豐金證內控出包 遭罰72萬、3人停止業務

永豐金證在外國債券附賣回交易、受理複委託客戶購買外國債券與自營部有過水交易、辦理高資產客戶資格審核作業等內控疏失，連吃四張罰單，公司被開罰72萬元，另有三人被停止業務3個月、6個月不等。

證期局指出，在去年4月12日至5月4日對永豐金證券進行一般業務檢查時，發現永豐金證有三大疏失，一是永豐金證與其員工多次進行外國債券附賣回（RS）交易，未予適度控管致其員工反覆槓桿操作並累積龐大交易部位，滋生公司風險。

金管會發現，永豐金證從事從事RS交易，對一般客戶KYC未確實且未核予總交易額度上限，致金融交易事業處部門主管譚姓員工等14位集團員工得反覆槓桿操作累積龐大交易部位，不利公司風險控管；RS交易到期續作有未依內規辦理情事；以不當方式承作RS交易，未確實處理及檢討相關人員責任；自行查核作業未抽核利害關係人RS交易且查核結果與事實不符；訂定RS交易作業規範無正式簽呈及核定紀錄，且未會辦稽核處及法令遵循處；客戶交易額度上限、維持率及追繳保證金等規範付之闕如即承作交易等疏失。

二是受理複委託客戶購買外國債券，有自營部門先行買入，出售予海外子公司，海外子公司再以受託買賣方式出售予複委託客戶之過水交易情事。

金管會發現，永豐金證受理複委託客戶購買外國債券，有自營部門先行買入，出售予海外子公司，海外子公司再以受託買賣方式出售予複委託客戶的過水交易情事；複委託交易未就其執行方式、內容及結果，留存相關紀錄憑證備查；複委託業務部門發放業務人員獎金予海外子公司及自營部門交易員；金融交易事業處下同時設置自營部門與「機構通路部」。

三是辦理員工申請為專業投資人或高資產客戶資格審核作業，未確實徵提佐證資料等缺失，顯示受處分人未善盡監督管理責任及未落實執行內部控制制度，核已違反相關規定。

另外，還有辦理財富管理業務人員考核作業，有未考量受託投資金融商品之風險屬性，並依受託投資標的屬高風險金融商品之程度扣減其評量權數等缺失；未落實客戶電話委託下單股票、數量及價格等資訊，致短期間內接續發生鉅額錯帳的情形；有客戶詢價圈購單所留存通訊資料與其員工相同，未查明是否有員工利用他人名義申購及逕予配售之情事，因而開罰。

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