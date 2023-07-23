不受通路限制 無腦刷神卡高人氣

今年內需消費爆發，不受通路限制的「無腦刷神卡」持續受歡迎。觀察市面上所謂無腦刷神卡，包括台北富邦銀行J卡、聯邦銀行吉鶴卡、LINE Bank新推出兩張聯名卡都頗受市場矚目，國泰世華銀CUBE卡因回饋場景多元、回饋率高，人氣也居高不下。

銀行業者說明，市場所謂的無腦刷神卡，一般是指信用卡提供回饋時，不用先達成指定任務，對消費通路及回饋金額也較無限制，只要刷卡就能獲得一定比例的回饋，使用上不僅簡單且貼近民眾日常生活習慣。

比較今年主流無腦刷神卡回饋，富邦J卡、聯邦吉鶴卡都鎖定日本市場，J卡國內消費LINE Points回饋1.7％、日韓消費最高回饋6％，吉鶴卡國內現金回饋2％、日本消費3.5％；LINE Bank攜手聯邦及渣打發出兩張聯名卡，國內消費現金回饋2％、海外3％；台新玫瑰Giving卡則是假日無腦刷專屬，基本國內消費現金回饋1％、節假日衝上3％、海外也有3％。

台新銀表示，因應不同族群的生活消費習性，網購、出遊、節假日採購、百貨等消費卡友皆各有所好，各別推薦最符合其需求的信用卡。台新除有假日最推的玫瑰Giving卡，出遊則建議首選FlyGo卡，航空交通訂房回饋5％是現今最高，海外消費也有3％。網購則首推GoGo卡，網購及行動支付最高現金回饋3.8％。

今年Costco聯名卡也最受矚目，北富銀統計，截至7月12日發卡量上看140萬張，預估今年底可達成200萬張發卡目標。富邦Costco聯名卡8月8日正式開放好市多店內使用，目前於其他通路表現也佳，5月母親節，在百貨、飯店、餐飲及旅遊等通路簽帳金額均較4月提升超過5成；6月受旅遊需求驅動，休閒旅遊類簽帳金額較5月提升近2成。

另，國泰世華銀指出，CUBE卡提供四大權益方案3％回饋無上限，加上指定通路領券加碼回饋，有效帶動消費。下半年除持續推出指定通路搭配四大權益方案最高3％回饋無上限外，也加碼指定海外消費回饋，同時針對百貨、雙11大檔，推出系列刷卡優惠，預期將有另一波成長動能。