聯卡中心：全年簽帳金額有望突破3.8兆

聯合信用卡處理中心成立滿40年，聯卡中心董事長桂先農指出，去年台灣信用卡簽帳金額達到3.49兆元，隨著疫情解封，預估今年有望突破3.8兆元。

桂先農表示，聯卡中心從草創迄今，積極配合政府推動相關政策，致力於支付卡產業的發展，持續推動各項數位金融創新服務。他以詩經大雅「周雖舊邦，其命維新」，期勉聯卡員工持續努力，再創新局。

回顧國內支付卡發展，桂先農說，雖歷經金融危機、SARS、雙卡風暴及新冠疫情等外在衝擊，展現支付卡市場抗壓韌性，面對後疫情時代，聯卡中心將持續朝落實ESG永續發展的目標前進，積極優化信用卡大數據平台、推動國內自有品牌TWIN Card（雙盈卡）上線，強化資安及風險控管，善盡企業社會責任，促進國內支付卡產業生態的健全發展，落實普惠金融目標。

信用卡偽卡交易猖獗，聯卡中心與Visa組織合作建立人工智慧詐欺偵測系統，結合政府與業界力量打擊犯罪，導入符合EMV國際標準晶片卡技術，促成台灣成為亞太區第二個導入EMV晶片卡的市場，第一個引進的是日本。桂先農強調，且配合政府政策，積極推動非現金支付比率，建置國民旅遊卡檢核系統、導入信用卡繳納綜所稅便民措施，其他如分期付款、小額支付平台等，提供民眾多元支付服務。

隨金融科技破壞式創新，聯卡中心2014年推出「mPos行動收單」，提升整體刷卡交易環境服務品質，今年2月更推出「SoftPOS聯卡感應收款」，改善小型商店實施非現金收付的環境。