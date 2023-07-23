國人H1刷卡金額 同期新高

6月整體信用卡簽帳金額大爆發，單月高達約5,400億元，不僅創單月歷史新高，上半年國人已刷破2兆元大關，也是史上同期最高紀錄。下半年暑假出遊潮緊接著登場，加上年底消費旺季，大型發卡銀行預估，消費將持續爆發，全年可望再創歷史新高，不只百貨、電商，旅遊相關卡別也受激勵，刷卡消費前景一片大好。

以國泰世華銀旗下發卡量最大的CUBE卡觀察，上半年主要消費成長類別為旅遊餐飲、百貨購物，餐飲較年成長7成，百貨購物也回溫，其中SOGO百貨加碼回饋、吸引卡友消費，挹注百貨消費簽帳金額，SOGO上半年簽帳較去年同期成長逾100％，CUBE卡占比更逾7成。

國泰世華銀分析，上半年各通路消費皆明顯成長，整體簽帳金額年同成長近5成，下半年除旅遊需求持續火熱外，百貨周年慶及電商雙11、雙12大檔促銷優惠，也可推升消費者購物需求，預估為下半年卡友消費主力場域。

台北富邦銀行認為，下半年中秋、國慶及年底跨年假期，都將再有一波旅遊消費潮，同時歲末年終為國人投保旺季，保費繳納也將成為簽帳金額主要來源。中信銀行表示，下半年迎接百貨周年慶、電商雙11檔期活動，加上出國人次持續成長，預期購物及旅遊為刷卡金額成長主要原因。

除百貨及電商可期待，旅遊商機持續爆發。中信銀上半年旅遊消費已超越2019年疫情前的消費力，尤其海外消費成長逾7成。

台新銀行指出，隨疫情解封，消費習慣再度由線上轉線下，根據消費者洞察調查顯示，對比疫情前後，大家對於在實體店鋪購物意願增加25.5％，線上減少11.8％，通路以百貨公司成長16％最強，可預期下半年百貨週年慶簽帳成長。電商成長動能雖然趨緩，但國人網購習慣已建立，電商平台造節仍具吸金力。

台新銀上半年海外消費年成長逾7成，預估暑期將有機會超越上半年表現，同時疫情解封後，海外實體通路簽帳持續攀升，今年也出現單筆億元的「超級刷手」。另餐飲消費比例增加也是趨勢，相較疫情前民眾偏好採購民生食材「自煮」，現也有轉移至外食趨勢，可望帶動刷卡成長。