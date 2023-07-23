富豪財管直逼7千億 「這銀行」連2月奪冠

國內銀行競爭最激烈的富豪財富管理業務，最新業績出爐。金管會統計，截至6月底，九家獲准開辦高資產客戶財管業務的銀行，累計客戶數達5,448人、總資產管理規模（AUM）6,850億元，7月將衝破7,000億元大關。銀行排名，中信銀行連兩個月登上冠軍寶座，兆豐銀位居亞軍，合庫銀以黑馬之姿擠下一銀衝上第三名，且已「坐三望二」。

金管會開放銀行申請資產超過億元高資產客戶財管業務，目前已有中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、一銀、合庫銀、瑞士銀行台北分行、玉山銀、北富銀等九家銀行開辦。且富豪財管競爭激烈，至6月底總客戶數達5,448人，相較去年同期增加2,829人、年增108％，上半年即增加1,788人或49％；總資產管理規模6,850億元，年增3,473億元或103％，上半年增加2,287億元或50％。

銀行局分析，大幅成長主要有三原因，一是銀行持續培養高資產財管專業人才；二是成長快速的銀行，自行開發商品的設計能力提高許多；三是銀行持續配置較多資源在資訊系統提升，帶動國銀高資產財管業務明顯成長。

至6月底的AUM，第一名是中信銀，規模1,481億元，但4月時曾以13億元些微差距掉到第二名，5月又拿回冠軍；第二名兆豐銀規模1,315億元，與中信銀差距拉大到166億元；「大黑馬」合庫銀5月超車一銀搶進第三名，6月1,302億元、續居第三，與兆豐銀僅差13億元，觀察客戶數，合庫銀已超過1,000人，多於兆豐銀的936人，有機會搶攻第二名。

銀行局官員表示，目前還有兩家銀行申請中，民營及公股各一家，預計年底前審查結果會出爐，若年底都通過，即有11家銀行辦理高資產財管業務，競爭將更激烈。但已開辦銀行需3年一審，不能只有衝量，今年審查著重四重點，一是看銀行推動與強化投資組合管理能力；二是金融商品以外的辦理情形，包含家族信拖、傳承規劃，像是有銀行鎖定在中小企業家族傳承；三是觀察銀行辦理過程數位化情況；四是業務升級或轉型成果。

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